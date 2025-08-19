Jetzt Chance nicht verpassen!

Sämtliche Einstiege auf aktuellem Niveau müssen derzeit noch als hochspekulativ angesehen werden, oberhalb eines Niveaus von 3.810 Punkten würde jedoch die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass der TecDAX bis auf 3.940 Punkte und damit die jüngeren Zwischenhochs ansteckt. Aber erst ein Sprung über die blau eingezeichnete Nackenlinie der inversen SKS-Formation dürfte zu einer uneingeschränkten Auflösung der Formation führen und würde mittelfristig noch sehr viel höheres Kurspotenzial freisetzen. Auf der Unterseite ist der Index um 3.711 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, erst ein Wochenschlusskurs darunter dürfte zu einem Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 3.650 Punkten führen. Im Zweifel müsste noch einmal der einstige Horizontalwiderstand bei 3.535 Punkten als potenzielles Ziel ausgerufen werden. Aber auch hierfür wird gleich im Anschluss ein entsprechender Schein vorgestellt.

1. Long-Position ab 3.810 Punkten eröffnen , Stopp unter 3.710 Punkten platzieren. Kursziel 3.940 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY760K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,45 - 1,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.642,40 Punkte Basiswert: TecDAX-Index (Performance) KO-Schwelle: 3.642,40 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.775,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1ZPZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,48 - 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.918,32 Punkte Basiswert: TecDAX-Index (Performance) KO-Schwelle: 3.918,32 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.775,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,48 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

