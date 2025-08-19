SMA Solar auf dem Sprung

Trotz des deutlichen Kurszuwachses vom Montag konnte die Aktie von SMA Solar über ihr bisheriges Jahreshoch aber noch nicht springen, dennoch zeigt das Chartbild seit Mitte März deutlichen Druckaufbau auf der Oberseite an und könnte bei einem Sprung über 24,88 Euro eine weitere Kaufwelle bis auf 29,30 und darüber sogar 31,24 Euro initiieren. Durch den Einsatz des Turbo-Call-Optionsscheins WKN DU2HW4 ließe sich hierdurch eine überdurchschnittliche Rendite bei vollständiger Umsetzung der Idee erzielen. Auf der Unterseite sollte SMA Solar jetzt aber nicht mehr unter das Niveau von 18,25 Euro zurückfallen, weil dies offenkundig Rückfallrisiken zurück auf die Tiefs aus November 2024 bei 10,94 Euro forcieren würde. Derzeit deuten aber keine Hinweise auf eine derartige Entwicklung hin.

Zu Beginn dieser Woche schlugen Anleger bei Solaraktien zu. Bei den deutschen Einzelwerten stachen Aktien von SMA Solar mit einem Kursplus von 7,99 Prozent besonders heraus. Die neuen US-Regelungen zur Förderung von Ökostromprojekten sind nun weniger restriktiv als befürchtet, was für einen deutlichen Kurssprung der Ökobranche sorgte. Sie setzen unter anderem fest, dass Projekte nur dann Steuervorteile genießen können, wenn die Bauarbeiten substanziell sind und kontinuierlich vorangetrieben werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 24,88 Euro eröffnen , Stopp unter 23,25 Euro platzieren. Kursziel 29,30 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SMA Solar AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2HW4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,68 - 3,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 20,701 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 20,701 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,52 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 29,88 Euro Hebel: 7,13 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0NLL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,75 - 3,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,4245 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 26,4245 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,52 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,07 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

