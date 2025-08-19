Veganz Group AG stärkt Eigenkapitalbasis - Gesamtvolumen rund 8,44 Mio. Euro

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Ludwigsfelde, den 19. August 2025 - Der Vorstand der Veganz Group AG ("Gesellschaft" oder "Veganz") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass das Gesamtvolumen durch zusätzliche Eigenkapitalmaßnahmen auf rund 8,44 Mio. Euro angestiegen ist. Diese umfassen ein Bezugsrechtsangebot, Privatplatzierungen im Juli und August sowie die Ausnutzung von bedingtem Kapital.

Durch die kombinierten Kapitalmaßnahmen erhöhte sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.377.198,00 auf EUR 2.121.333,00. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien haben jeweils einen anteiligen Betrag von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft und volle Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2024 ("neue Aktien").

"Mit den zusätzlichen Platzierungen haben wir unsere Eigenkapitalbasis gestärkt und schaffen damit die notwendige Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen", sagte Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0)30 2936378 0

E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations:

Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO)

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

Ende der Insiderinformation

(Ende)

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

