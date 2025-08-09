Die 12. Jahrestagung des Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025) findet vom 8. bis 9. Oktober 2025 in Tokio statt

-- Führende Persönlichkeiten aus Industrie, Wissenschaft und Regierung kommen zusammen, um über Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und Innovationen zu diskutieren. --

TOKYO, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und die Organisation für die Entwicklung neuer Energie- und Industrietechnologien (NEDO) veranstalten am Mittwoch, den 8. Oktober, und Donnerstag, den 9. Oktober, im The Westin Tokyo die zweitägige zwölfte Jahrestagung des Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025). Die ICEF-Jahrestagung wird seit 2014 jedes Jahr von METI und NEDO als internationale Konferenz veranstaltet, auf der die weltweit führenden Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Regierung unter einem Dach zusammenkommen, um Innovation als Schlüssel zur Lösung des Klimawandels zu fördern.