    BERENBERG stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger profitiere mit dem Ausbau wachstumsfördernder Investitionen in Netzwerke von einer zunehmenden regulatorischen Klarheit, schrieb Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bis Dezember werde der Konzern für dieses Geschäft eine hohe Transparenz hinsichtlich der Vergütung erreichen - zu einer Zeit, in der Energieversorgungsnetze weltweit über mehrere Jahre hinweg Investitionen in beispiellosem Umfang erforderten./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,27EUR auf Tradegate (19. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Andrew Fisher
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 17,50
    Kursziel alt: 14,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
