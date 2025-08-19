    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Barclays senkt Merck KGaA auf 'Equal Weight' - Ziel 120 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel für Merck KGaA auf 120 Euro.
    • Abstufung von "Overweight" auf "Equal Weight" erfolgt.
    • Umsatz- und Ergebnisschätzungen bis 2029 reduziert.
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Analyse. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

    ISIN:DE0006599905WKN:659990

     

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 109,5 auf Tradegate (19. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.

    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 120 Euro

