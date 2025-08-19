Barclays senkt Merck KGaA auf 'Equal Weight' - Ziel 120 Euro

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 109,5 auf Tradegate (19. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,15 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 162,00EUR was eine Bandbreite von +9,39 %/+47,68 % bedeutet.