BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Der Rückversicherer habe Mitte August über ein starkes erstes Halbjahr berichtet und mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Zudem rechneten die Schweizer in der zweiten Jahreshälfte mit einem besseren Versicherungsgeschäft als zuvor. Dies dürften sie aber eher zu einer Aufstockung der Kapitalreserven als zu einer Steigerung der Gewinne nutzen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 155,6EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 161,40

Kursziel alt: 161,40

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

