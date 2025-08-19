Analyst sieht in CVS Health den nächsten Pharmakracher!

"Trotz der starken Entwicklung seit Jahresbeginn erkennen wir zusätzliches Potenzial – sowohl aus langfristiger Sicht beim Gewinnwachstum als auch auf Bewertungsebene", schrieb der Analyst in einer Mitteilung an Investoren. CVS biete mehrere Wachstumspfade, insbesondere durch die Erholung im Geschäft mit Gesundheitsleistungen.

Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich bullish für CVS Health . Analyst Kevin Caliendo stufte die Aktie des US-Pharmariesen von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und hob sein Kursziel um 18 Prozent auf 79 US-Dollar an – von zuvor 67 US-Dollar. Trotz einer Jahresperformance von bereits 53 Prozent sieht Caliendo weiteres Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent.

Laut Daten von TipRanks.com verfügt Kevin Caliendo über eine Erfolgsquote von 57 Prozent und erzielt im Schnitt eine Rendite von 4,6 Prozent pro Empfehlung. Damit zählt er zum oberen Drittel der rund 10.000 von TipRanks erfassten Wall-Street-Analysten

Starke Quartalsergebnisse

Der Optimismus der UBS basiert auf zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit soliden Ergebnissen. Diese zeigten, dass die Maßnahmen zur Restrukturierung der Sparte für Gesundheitsleistungen greifen. Besonders die Kalkulationen im Medicare-Advantage-Bereich hätten sich als zutreffend erwiesen, so Caliendo.

"Die von CVS getroffenen Annahmen bei Medicare Advantage sind bislang genau aufgegangen. Das stärkt unser Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, Trends präzise zu prognostizieren und zu steuern", erklärte der Analyst. Von Bedeutung sei zudem, dass CVS in diesem Jahr rund 50 Prozent seiner mehrjährigen Verträge im Group-MA-Geschäft neu bepreisen könne – ein Bereich, der bislang noch mit negativen Margen zwischen mittleren und hohen einstelligen Prozentwerten belastet ist.

Gewinnprognosen nach oben angepasst

Caliendo erwartet nun, dass CVS bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn von 7,20 US-Dollar pro Aktie erzielen wird. Zuvor lag seine Prognose bei 6,92 US-Dollar, während der Marktkonsens derzeit bei 7,15 US-Dollar liegt. Langfristig sieht UBS ein durchschnittliches jährliches EPS-Wachstum von 14 Prozent bis 2028 – über dem Konsens von 12 Prozent.

Neue Führung, neues Vertrauen

Die Ernennung eines neuen Managements sei zwar noch frisch, doch die bisherige Stabilität in der Kommunikation und die Fortschritte bei den Gewinnen im Gesundheitsleistungen-Segment stützen das Vertrauen der UBS. "In Anbetracht der Herausforderungen, mit denen Wettbewerber derzeit kämpfen, sehen wir genügend Gründe, CVS jetzt auf 'Kaufen' hochzustufen", so Caliendo.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 59,71EUR auf Tradegate (19. August 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.



