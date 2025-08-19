    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCVS Health AktievorwärtsNachrichten zu CVS Health

    Pharma im Aufwind

    1429 Aufrufe 1429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Analyst sieht in CVS Health den nächsten Pharmakracher!

    UBS sieht für CVS Health weiteres Kurspotenzial und hebt die Aktie hoch, gestützt auf starke Quartale und frischen Rückenwind durch das neues Management.

    Für Sie zusammengefasst
    Pharma im Aufwind - Analyst sieht in CVS Health den nächsten Pharmakracher!
    Foto: Anthony Quinn - Sipa USA

    Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich bullish für CVS Health. Analyst Kevin Caliendo stufte die Aktie des US-Pharmariesen von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und hob sein Kursziel um 18 Prozent auf 79 US-Dollar an – von zuvor 67 US-Dollar. Trotz einer Jahresperformance von bereits 53 Prozent sieht Caliendo weiteres Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent.

    "Trotz der starken Entwicklung seit Jahresbeginn erkennen wir zusätzliches Potenzial – sowohl aus langfristiger Sicht beim Gewinnwachstum als auch auf Bewertungsebene", schrieb der Analyst in einer Mitteilung an Investoren. CVS biete mehrere Wachstumspfade, insbesondere durch die Erholung im Geschäft mit Gesundheitsleistungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CVS Health!
    Long
    63,56€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 9,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    77,77€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 8,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut Daten von TipRanks.com verfügt Kevin Caliendo über eine Erfolgsquote von 57 Prozent und erzielt im Schnitt eine Rendite von 4,6 Prozent pro Empfehlung. Damit zählt er zum oberen Drittel der rund 10.000 von TipRanks erfassten Wall-Street-Analysten

    Starke Quartalsergebnisse

    Der Optimismus der UBS basiert auf zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit soliden Ergebnissen. Diese zeigten, dass die Maßnahmen zur Restrukturierung der Sparte für Gesundheitsleistungen greifen. Besonders die Kalkulationen im Medicare-Advantage-Bereich hätten sich als zutreffend erwiesen, so Caliendo.

    "Die von CVS getroffenen Annahmen bei Medicare Advantage sind bislang genau aufgegangen. Das stärkt unser Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, Trends präzise zu prognostizieren und zu steuern", erklärte der Analyst. Von Bedeutung sei zudem, dass CVS in diesem Jahr rund 50 Prozent seiner mehrjährigen Verträge im Group-MA-Geschäft neu bepreisen könne – ein Bereich, der bislang noch mit negativen Margen zwischen mittleren und hohen einstelligen Prozentwerten belastet ist.

     

    Gewinnprognosen nach oben angepasst

    Caliendo erwartet nun, dass CVS bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn von 7,20 US-Dollar pro Aktie erzielen wird. Zuvor lag seine Prognose bei 6,92 US-Dollar, während der Marktkonsens derzeit bei 7,15 US-Dollar liegt. Langfristig sieht UBS ein durchschnittliches jährliches EPS-Wachstum von 14 Prozent bis 2028 – über dem Konsens von 12 Prozent.

    Neue Führung, neues Vertrauen

    Die Ernennung eines neuen Managements sei zwar noch frisch, doch die bisherige Stabilität in der Kommunikation und die Fortschritte bei den Gewinnen im Gesundheitsleistungen-Segment stützen das Vertrauen der UBS. "In Anbetracht der Herausforderungen, mit denen Wettbewerber derzeit kämpfen, sehen wir genügend Gründe, CVS jetzt auf 'Kaufen' hochzustufen", so Caliendo.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 59,71EUR auf Tradegate (19. August 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pharma im Aufwind Analyst sieht in CVS Health den nächsten Pharmakracher! UBS sieht für CVS Health weiteres Kurspotenzial und hebt die Aktie hoch, gestützt auf starke Quartale und frischen Rückenwind durch das neues Management.