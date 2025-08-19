Eurokurs wenig verändert nach Ukraine-Gipfeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn hat sich der Kurs des Euro am Dienstag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1660 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1673 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit weiter auf die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Es ist zwar noch kein Frieden in Sicht. Aber zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab.