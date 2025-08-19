Trump will 10 Prozent von Intel – kauft sich die USA jetzt die Chip-Macht?

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, es gebe "keine offizielle Vereinbarung, solange sie nicht von der Regierung bekannt gegeben wurde". Auch das US-Handelsministerium lehnte eine Stellungnahme ab, Intel äußerte sich nicht.

Die Trump-Regierung prüft laut Bloomberg eine Beteiligung von rund 10 Prozent an Intel. Damit könnte Washington größter Anteilseigner des US-Chipherstellers werden. Diskutiert wird, Zuschüsse aus dem Chips and Science Act in Eigenkapital umzuwandeln. Intel hat Anspruch auf 10,9 Milliarden US-Dollar an Fördergeldern sowie Kredite von bis zu 11 Milliarden US-Dollar. Eine 10-Prozent-Beteiligung entspräche beim aktuellen Börsenwert rund 10,5 Milliarden US-Dollar. Ob und in welchem Umfang der Plan umgesetzt wird, ist unklar.

Parallel hat die japanische SoftBank Group zwei Milliarden US-Dollar in Intel investiert und damit rund zwei Prozent der Anteile erworben. Masayoshi Son sagte: "Diese strategische Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Herstellung und Lieferung von fortschrittlichen Halbleitern in den Vereinigten Staaten weiter zunehmen wird, wobei Intel eine entscheidende Rolle spielen wird."

Die Anleger reagierten schwankend: Zunächst löste die Aussicht auf eine staatliche Beteiligung die stärkste Wochenrallye seit Februar aus, am Montag verlor die Aktie nach einem Bloomberg-Bericht über die mögliche Höhe des Einstiegs jedoch mehr als drei Prozent. Nach der SoftBank-Meldung erholte sich das Papier im späten Handel um über fünf Prozent.

Für die Regierung steht vor allem Intels Großprojekt in Ohio im Fokus, dem Heimatstaat von Vizepräsident JD Vance. Die Eröffnung der geplanten Mega-Fabrik wurde bereits mehrfach verschoben. Präsident Donald Trump traf sich vergangene Woche mit Intel-Chef Lip-Bu Tan, den er zuvor wegen China-Verbindungen kritisiert hatte. Nach dem Treffen änderte er den Ton und erklärte, Tan habe "eine erstaunliche Geschichte".

Die Zukunft von Intel bleibt für Washington ein strategisches Thema. Während TSMC und Samsung ihre US-Präsenz mit Hilfe des Chips Act ausbauen, ringt Intel um den Anschluss an die technologische Spitze. Analysten sehen in einer direkten Staatsbeteiligung sowohl Chancen zur Stärkung der nationalen Sicherheit als auch Risiken, da die strukturellen Probleme des Unternehmens tiefer reichen könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



