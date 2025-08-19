Stratec legen deutlich zu und könnten Abwärtstrend brechen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 27,20 auf Tradegate (19. August 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um +0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,55 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 324,61 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +22,22 %/+51,85 % bedeutet.