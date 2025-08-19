Vanguard Mining erweitert Zugang zu US-Anlegern mit Änderung des Handelssymbols in UUUFF und Wechsel an den OTCID Market

Vancouver, BC – 19. August 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung zum 18. August 2025 unter dem neuen OTC-Handelssymbol „UUUFF“ aufgenommen wurde. Zugleich ist das Unternehmen erfolgreich vom OTC Pink Market an den OTCID Market gewechselt, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird.

Der OTCID Basic Market setzt einen neuen Maßstab für die Transparenz der Emittenten, denn er erfordert eine zeitnahe Quartals- und Jahresfinanzberichterstattung, jährliche Managementzertifikate und ein verifiziertes Unternehmensprofil. Diese grundlegenden Offenlegungspflichten bieten Anlegern, Brokern und Aufsichtsbehörden verlässliche, aktuelle Informationen. Mit diesem höheren Maß an Transparenz soll das Vertrauen der Investoren gestärkt, die Marktintegrität verbessert und der Zugang zu institutionellen und privaten Anlegern, die eine starke Unternehmensführung schätzen, ausgebaut werden.

Nach Ansicht des Managements ist dieser Meilenstein beispielhaft für den anhaltenden Einsatz von Vanguard für Transparenz, Rechenschaftslegung und fundierte Unternehmensführung. Mit dem Wechsel an den OTCID Market unterstreicht das Unternehmen nicht nur sein Engagement für die Bereitstellung zeitnaher und verlässlicher Informationen, sondern fördert auch die Angleichung an die Erwartungen der weltweiten Anlegergemeinschaft von heute. Angesichts dieser Leistung ist Vanguard gut aufgestellt, um mit einer breiteren Basis an Langfristaktionären in Kontakt zu treten, seine Sichtbarkeit auf den US-Kapitalmärkten zu verbessern und mehr Möglichkeiten für strategische Partnerschaften und die Verfügbarkeit von Kapital zur Unterstützung der Wachstumsziele des Unternehmens zu schaffen.

Unternehmensupdates und -bekanntmachungen

Vanguard Mining gibt ferner bekannt, dass es seine Jahreshauptversammlung („AGM“) der Aktionäre am 3. Oktober 2025 abhalten wird.

- Stichtag für die Benachrichtigung und Stimmabgabe: 19. August 2025

- Stichtag für die Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums: 19. August 2025

- Versammlungsdatum: 3. Oktober 2025