    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wer geht ins Rennen um den Deutschen Buchpreis?

    Für Sie zusammengefasst
    • Jury gibt Longlist für Deutschen Buchpreis bekannt.
    • 124 Verlage reichten 200 Romane ein.
    • Sieger wird am 13. Oktober verkündet.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis? Die Jury will an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die 20 Titel der Longlist bekanntgeben. Insgesamt hatten 124 deutschsprachige Verlage 200 Romane ins Rennen geschickt. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Literatursegment.

    Am 16. September wird die Longlist dann auf sechs Titel für die sogenannte Shortlist verkürzt. Der Sieger oder die Siegerin wird am 13. Oktober verkündet - dem Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

    Der Deutsche Buchpreis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?"./DP/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wer geht ins Rennen um den Deutschen Buchpreis? Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis? Die Jury will an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die 20 Titel der Longlist bekanntgeben. Insgesamt hatten 124 deutschsprachige Verlage 200 Romane ins Rennen geschickt. Der Preis gilt als eine der …