    UBS belässt Intel auf 'Neutral' - Ziel 25 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Intel auf "Neutral" mit Kursziel 25 USD.
    • Unklarheit über US-Beteiligung an Intel bleibt bestehen.
    • Aktionäre könnten durch Verwässerung unzufrieden sein.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intel mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Wie genau eine zehnprozentige Beteiligung an dem Chipkonzern durch die Umwandlung einiger oder aller bislang erhaltenen staatlichen Zuschüsse aus dem sogenannten Chips Act in Eigenkapital zustande kommen könnte, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, ist laut Analyst Timothy Arcuri noch nicht ganz ersichtlich. Die derzeitigen Aktionäre dürften nicht gerade glücklich über eine Verwässerung ihrer Anteile sein, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Es gebe in den USA aber Präzedenzfälle für eine staatliche Beteiligung an Firmen, etwa den jüngsten Einstieg des US-Verteidigungsministeriums beim Seltene-Erden-Unternehmen MP Materials./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:21 / GMT

    ISIN:US4581401001WKN:855681

     

    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 25 US-Dollar

