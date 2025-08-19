ANALYSE-FLASH
UBS belässt Intel auf 'Neutral' - Ziel 25 Dollar
- UBS belässt Intel auf "Neutral" mit Kursziel 25 USD.
- Unklarheit über US-Beteiligung an Intel bleibt bestehen.
- Aktionäre könnten durch Verwässerung unzufrieden sein.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intel mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Wie genau eine zehnprozentige Beteiligung an dem Chipkonzern durch die Umwandlung einiger oder aller bislang erhaltenen staatlichen Zuschüsse aus dem sogenannten Chips Act in Eigenkapital zustande kommen könnte, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, ist laut Analyst Timothy Arcuri noch nicht ganz ersichtlich. Die derzeitigen Aktionäre dürften nicht gerade glücklich über eine Verwässerung ihrer Anteile sein, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Es gebe in den USA aber Präzedenzfälle für eine staatliche Beteiligung an Firmen, etwa den jüngsten Einstieg des US-Verteidigungsministeriums beim Seltene-Erden-Unternehmen MP Materials./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:21 / GMT
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 21,39 auf Tradegate (19. August 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +17,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 93,95 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,625USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von -1,78 %/+16,93 % bedeutet.
