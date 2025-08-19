Hi-View entdeckt neue Kupferzone in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt „Golden Stranger“, Bezirk Toodoggone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 19. AUGUST 2025 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (‚HI-VIEW‘ ODER DAS ‚UNTERNEHMEN‘) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) meldet den Abschluss eines Arbeitsprogramms im „Hauptblock“ des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Golden Stranger und im „Östlichen Block“.

Das Unternehmen berichtet, dass es eine bedeutende neue Kupferzone entdeckt hat. Mit einer Bodenmagnetik- und VLF-Untersuchung wurde ein nach Nordwesten verlaufendes magnetisches Tief identifiziert, das als struktureller Trend interpretiert wird, der sich über 2 Kilometer erstreckt und die historisch gebohrte Zone Golden Stranger mit der neu benannten Zone 2024 Golden Acquaintance verbindet.

Nick Horsley, CEO und Direktor von Hi-View, merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns, diese aktuellen Explorationsdaten als Fortsetzung unseres Probenahmeprogramms 2024 vorlegen zu können, bei dem bis zu 111,5 g/t Gold und 2.740 g/t Silber festgestellt wurden. Die Entdeckung einer neuen Kupferzone in unserem Projekt Golden Stranger stellt einen bedeutenden Meilenstein für Hi-View dar; bei unseren Explorationsarbeiten im Hauptblock haben wir einen 2 km langen, nach Nordwesten verlaufenden strukturellen Korridor abgegrenzt, der die Zone Golden Stranger mit der neu benannten Zone Golden Acquaintance verbindet. Gleichzeitig zielt unser umfassendes Boden- und Gesteinsprobenprogramm im Östlichen Block auf ähnliche nordwestliche Strukturen ab, die bei früheren Untersuchungen identifiziert wurden und die für die Entdeckungen unserer Mitbewerber ausschlaggebend waren. Hi-View ist gut aufgestellt, um in einem der produktivsten Bergbaureviere von British Columbia erhebliche Werte zu erschließen. Das Unternehmen verfügt nunmehr über die Genehmigungen für die Durchführung eines umfassenden, mehrphasigen Bohrprogramms an bis zu 45 Standorten, um seine verbesserten Oberflächendaten weiterzuverfolgen, und stützt sich dabei auf historische Bohrungen, bei denen bis zu 10 Meter mit 11,55 g/t Gold festgestellt wurden.“

Abbildung 1. Im Jahr 2025 im Hauptblock von Golden Stranger durchgeführte Arbeiten. Das Bild der Bodenmagnetik von 2025 ist vorläufig.

Aktueller Stand der Exploration - Zusammenfassung:

Im Hauptblock wurden die geophysikalischen Bodenuntersuchungen, Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten rund um das Prospektionsgebiet Golden Stranger abgeschlossen (Abbildung 1). Diese Arbeiten umfassen eine magnetische VLF-Untersuchung, die 45,6 km mit einem Linienabstand von 100 m abdeckte. Insgesamt wurden 67 Bodenproben entnommen, um das Bodenraster von 2023 zu vervollständigen. Während der Prospektion wurden 63 Gesteinsproben entnommen, um Gebiete von Interesse zu erkunden, die anhand der vorläufigen Ergebnisse der geophysikalischen Bodenuntersuchungen und historischer Probenahmen identifiziert worden waren.