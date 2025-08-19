BAADER BANK stuft DocMorris auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach Halbjahreszahlen der Versandapotheke auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Umsatz liege vor allem wegen des Deutschland-Geschäfts etwas unter seiner Prognose und der Konsensschätzung, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die währungsbereinigte Umsatzdynamik sei deutlich hinter der des Konkurrenten Redcare Pharmacy zurückgeblieben. Dagegen habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, und die Schweizer hätten die Jahresziele bestätigt./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 7,863EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.