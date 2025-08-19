Eli Lilly setzt Preiserhöhung von 170 Prozent in Großbritannien durch

Trotz der drastischen Erhöhung betonte das Unternehmen, dass Patienten im öffentlich finanzierten Gesundheitssystem NHS weiterhin Zugang zum Medikament behalten sollen. Mit privaten Apotheken in Großbritannien sei die Vereinbarung jedoch nicht getroffen worden – erste Engpässe bei Bestellungen wurden bereits gemeldet.

Die US-Pharmagruppe Eli Lilly hat angekündigt, den Listenpreis ihres Blockbuster-Medikaments Mounjaro in Großbritannien um bis zu 170 Prozent anzuheben. Das Diabetes- und Adipositas-Präparat wird ab dem 1. September zwischen 133 und 330 Pfund pro Monat kosten, abhängig von der Dosis. Bislang lag die Preisspanne bei 92 bis 122 Pfund.

"Kurzfristige Preisänderungen wie diese haben erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und den Apothekenbetrieb", warnte Henry Gregg, Geschäftsführer des National Pharmacy Association.

Druck aus Washington: Trump will globale Preisangleichung

Der Schritt von Lilly kommt nur wenige Wochen, nachdem US-Präsident Donald Trump den großen Pharmaunternehmen ein Ultimatum gestellt hatte. In Briefen an 17 Konzerne forderte er, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA bis spätestens 29. September auf ein "Most Favored Nation"-Niveau abzusenken – also auf die günstigsten internationalen Vergleichspreise.

Analysten gehen davon aus, dass Lillys Maßnahme ein erstes Signal an die US-Regierung ist, dass Unternehmen bereit sind, Preisanpassungen außerhalb der Vereinigten Staaten vorzunehmen, um Spielraum für eine Reduzierung auf dem Heimatmarkt zu gewinnen.

"Dass Lilly hier den Anfang macht, überrascht nicht. Wir werden in den nächsten Wochen noch mehr solcher Schritte sehen", sagte Stanford-Professorin und NBC-News-Kommentatorin Kavita Patel gegenüber CNBC.

Trifft der Preisdruck auch Europa?

In Europa gibt es kaum historische Beispiele für derart starke Preiserhöhungen bei patentgeschützten Medikamenten. "Außerhalb der USA gibt es traditionell sehr begrenzte Spielräume für Preiserhöhungen", erklärte Novartis-Finanzchef Karsten Munk Knudsen. "Die öffentliche Finanzierung und Preisobergrenzen machen signifikante Anpassungen schwierig."

Branchenbeobachter sehen dennoch Potenzial für weitere Preisbewegungen – insbesondere wenn andere Pharmakonzerne den Kurs von Lilly einschlagen. Schon jetzt haben sich europäische CEOs wie Pascal Soriot (AstraZeneca) oder Thomas Schinecker (Roche) öffentlich hinter Trumps Forderung nach Preisgleichheit gestellt.

Konkurrenzkampf im Milliardenmarkt für Abnehmspritzen

Der dänische Konkurrent Novo Nordisk, Hersteller von Wegovy und Ozempic, senkte bereits im Juli den Preis von Ozempic für Selbstzahler in den USA auf 499 Dollar pro Monat – weniger als die Hälfte des offiziellen Listenpreises. Damit reagiert das Unternehmen nicht nur auf Trumps Druck, sondern auch auf den Verlust von Marktanteilen an günstigere Anbieter und Nachahmerprodukte.

Lilly reagierte mit einem ähnlichen Angebot für sein eigenes Präparat Zepbound und vertreibt es inzwischen auch direkt über Telemedizin-Plattformen wie Hims & Hers.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 597,5EUR auf Tradegate (19. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



