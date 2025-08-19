Xiaomi Aktie knickt um -2,54 % ein - 19.08.2025

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -2,54 % auf 5,7660€ gefallen. Das sind -0,1500 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,09 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +3,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Xiaomi auf +37,08 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,42 % 1 Monat -7,17 % 3 Monate -2,09 % 1 Jahr +183,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Xiaomi Aktie, die erwarteten Quartalszahlen und deren Einfluss auf den Kurs. Teilnehmer spekulieren über einen kurzfristigen Rückgang, gefolgt von einem Anstieg. Zudem wird Xiaomis Marktführerschaft in Südostasien und ihre Innovationskraft im Bereich Batterietechnologie hervorgehoben, was als positive Signale für die zukünftige Kursentwicklung angesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,50 Mrd. wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.