Lilium Registered (A) - Aktie geht steil - 19.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lilium Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +6,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lilium Registered (A) entwickelt den Lilium Jet, ein eVTOL für urbane Mobilität, und konkurriert mit Joby, Archer und Volocopter. Es bietet einzigartige Designs und hohe Reichweite.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lilium Registered (A) über einen Zuwachs von +197,62 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lilium Registered (A) Aktie damit um +78,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +262,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,87 % verloren.

Lilium Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +78,57 % 1 Monat +262,32 % 3 Monate +197,62 % 1 Jahr -82,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lilium Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche Kursmanipulationen bei der Lilium Registered (A) Aktie, Verwirrung über jüngste Kursbewegungen trotz fehlender positiver Nachrichten, die Auswirkungen von Fehlinformationen und die Bedeutung der Eigenverantwortung bei Anlageentscheidungen sowie die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und die Sorge, dass Erlöse aus Asset-Verkäufen nicht den Aktionären zugutekommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lilium Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Lilium Registered (A) Aktie

Es gibt 285 Mio. Lilium Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,94 Mio. wert.

Lilium Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lilium Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lilium Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.