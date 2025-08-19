    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Besonders beachtet!

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel - Aktie geht steil - 19.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +5,60 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel - Aktie geht steil - 19.08.2025
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2025

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 21,395 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,135  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Short
    26,64€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 13,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,18€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,28 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +17,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +11,17 % gewonnen.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,18 %
    1 Monat +7,04 %
    3 Monate +11,28 %
    1 Jahr +11,82 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Intel-Aktie, beeinflusst durch Softbanks Einstieg, politische Unterstützung, technische Analysen und finanzielle Herausforderungen. Anleger wägen Kauf- und Verkaufsentscheidungen ab, während Unsicherheiten und potenzielle Partnerschaften die Kursaussichten prägen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,38 Mrd. wert.

    UBS belässt Intel auf 'Neutral' - Ziel 25 Dollar


    Die Schweizer Großbank UBS hat Intel mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Wie genau eine zehnprozentige Beteiligung an dem Chipkonzern durch die Umwandlung einiger oder aller …

    Leichte Verluste - abwarten prägt das Geschehen


    Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag etwas nachgegeben. Sie kamen damit nach den Vortagesgewinnen etwas zurück. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem ruhigen Geschäft. Marktteilnehmer warteten auf den …

    Paukenschlag: SoftBank setzt 2 Milliarden US-Dollar auf Intel


    Die SoftBank investiert 2 Milliarden US-Dollar in neue Intel-Aktien zu 23 US-Dollar je Anteilsschein. Die Intel-Aktie steigt daraufhin nachbörslich um mehr als 5 Prozent, die SoftBank-Aktie fällt in Tokio um 5,4 Prozent.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +6,05 %
    +17,18 %
    +7,04 %
    +11,28 %
    +11,82 %
    -40,52 %
    -47,95 %
    -18,41 %
    +988,40 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Intel - Aktie geht steil - 19.08.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +5,60 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.