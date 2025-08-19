Intel - Aktie geht steil - 19.08.2025

Die Intel Aktie notiert aktuell bei 21,395€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,135 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +17,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +11,17 % gewonnen.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,18 % 1 Monat +7,04 % 3 Monate +11,28 % 1 Jahr +11,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Intel-Aktie, beeinflusst durch Softbanks Einstieg, politische Unterstützung, technische Analysen und finanzielle Herausforderungen. Anleger wägen Kauf- und Verkaufsentscheidungen ab, während Unsicherheiten und potenzielle Partnerschaften die Kursaussichten prägen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,38 Mrd. wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat Intel mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Wie genau eine zehnprozentige Beteiligung an dem Chipkonzern durch die Umwandlung einiger oder aller …

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag etwas nachgegeben. Sie kamen damit nach den Vortagesgewinnen etwas zurück. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem ruhigen Geschäft. Marktteilnehmer warteten auf den …

Die SoftBank investiert 2 Milliarden US-Dollar in neue Intel-Aktien zu 23 US-Dollar je Anteilsschein. Die Intel-Aktie steigt daraufhin nachbörslich um mehr als 5 Prozent, die SoftBank-Aktie fällt in Tokio um 5,4 Prozent.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.