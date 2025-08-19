Canopy Growth Aktie überzeugt mit Kursplus - 19.08.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Canopy Growth in den letzten drei Monaten Verluste von -20,83 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Canopy Growth Aktie. Mit einer Performance von +3,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um -18,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Canopy Growth auf -55,75 %.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,99 % 1 Monat +25,24 % 3 Monate -20,83 % 1 Jahr -81,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Canopy Growth Aktie. Teilnehmer analysieren die Marktkapitalisierung und Aktienstruktur, diskutieren über die bevorstehende Hauptversammlung und mögliche politische Änderungen in den USA, die den Cannabismarkt beeinflussen könnten. Diese Faktoren könnten signifikante Auswirkungen auf die zukünftige Kursentwicklung und Bewertung der Aktie haben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 240 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 289,26 Mio. wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.