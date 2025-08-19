Putin könnte weiter auf Zeit spielen

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    • Einigkeit beim Ukraine-Gipfel in Washington gelobt.
    • Gebietsabtretungen sind für Ukraine sehr schwierig.
    • Russland spielt auf Zeit, während Angriffe weitergehen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Einigkeit beim Ukraine-Gipfel in Washington begrüßt. "Die Bilder von gestern in Washington, die waren wirklich sehr gut. Und das heißt, dass die demokratische Welt steht zusammen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".

    Zur Frage von Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland als Teil einer Friedenslösung verwies er darauf, für schwierig dies für sein Land sei. "Es geht nicht nur um Gebiete. Das ist kein Computerspiel, wo man so ein Gebiet da abgeben kann und weiterspielen kann mit Mausklick. Dort leben Millionen und Millionen von Ukrainern." Diese seien heute unter russischer Besatzung.

    Es müssten nun aber alle Themen besprochen werden."Wir schauen mal, ob Putin da einlässt oder erneut auf Zeit spielt", sagte er. Und: "Wir wissen das von den Russen. Sie fangen an mit verschiedenen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen und langen Diskussionen. Und gleichzeitig greift Russland uns tagtäglich mit Bomben, Raketen, wie es berichtet wurde, an."/cn/DP/mis





    dpa-AFX
