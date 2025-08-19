STRATEC Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die STRATEC Aktie. Sie steigt um +6,56 % auf 27,60€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von STRATEC über einen Zuwachs von +2,07 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um -3,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,74 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,00 % 1 Monat -10,38 % 3 Monate +2,07 % 1 Jahr -39,42 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 334,34 Mio.EUR wert.

Eine bestätigte Jahresprognose hat die Papiere von Stratec am Dienstag im vorbörslichen Handel angetrieben. Auf Tradegate belief sich das Plus auf 4,4 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Diagnostikkonzern sieht sich trotz eines Umsatz- und …

Der Dax dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.338 Punkte. Damit bleibt der Dax in Sichtweite seines Rekordhochs von …

Der Diagnostikkonzern Stratec sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Negative Währungseffekte hatten dem Unternehmen das Quartal verdorben. Der Umsatz sank in den drei Monaten bis …

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.