Rheinmetall, Hensoldt und Co: Friedenshoffnung belastet Rüstungswerte stark

Im frühen Dienstagshandel steht der DAX nahezu unverändert bei 24.313 Punkten. Der Euro Stoxx 50 notiert mit 5.450 Punkten 0,30 Prozent im Plus und der FTSE 100 liegt mit 9.168 Punkten ebenfalls leicht im Plus.

Europas Aktienmärkte starten am Dienstag freundlich, nachdem Gespräche im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern neue Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg geweckt haben.

Die Rüstungsbranche zeigte sich hingegen belastet. Der Stoxx Europe Aerospace & Defense Index gab zuletzt um 1,62 Prozent nach. Besonders stark unter Druck standen Hensoldt mit −5,1 Prozent, Renk mit −3,6 Prozent, Rheinmetall mit −3,61 Prozent, Saab mit −3,65 Prozent und Leonardo mit −2,9 Prozent. Anleger preisen damit die Chance ein, dass ein diplomatischer Prozess im Ukraine-Krieg an Fahrt gewinnt.

Trump stellte in Aussicht, dass die Gespräche auch ohne vorherige Waffenruhe beginnen könnten. Sicherheitszusagen für die Ukraine sollen demnach von europäischen Staaten in Abstimmung mit den USA kommen. Selenskyj rechnet damit, dass ein entsprechendes Paket, das einen umfangreichen Kauf amerikanischer Waffen umfasst, binnen sieben bis zehn Tagen schriftlich fixiert wird. Zudem ist laut Trump ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Selenskyj in Planung, dem ein Dreiergipfel mit ihm folgen soll.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



