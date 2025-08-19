PNE: Starkes zweites Halbjahr erwartet

Nach Darstellung von SMC-Research hat PNE im ersten Halbjahr 2025 noch ein geringes EBITDA erzielt, das wird sich im zweiten Halbjahr nach den Erwartungen des Vorstands aber mit einigen Projektverkäufen ändern. SMC-Analyst Holger Steffen belässt sein Kursziel bei 16,20 Euro und stuft die Aktie nach einer zuletzt schwächeren Kursentwicklung von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

PNE habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr keine Projekte verkauft und deshalb nur ein geringes EBITDA von 4,7 Mio. Euro erzielt. Doch dieses Bild werde sich im zweiten Halbjahr deutlich ändern. Im Juli und August seien bereits die Rechte an einem Windpark in Frankreich und ein im Bau befindlicher Windpark in Deutschland verkauft worden. Derzeit laufen viele weitere Verkaufsprozesse, von denen einige bis zum Jahresende abgeschlossen werden sollen, so die Analysten. Der Vorstand erwarte daher ein starkes zweites Halbjahr und eine Erfüllung der Prognose, die ein EBITDA von 70 bis 110 Mio. Euro vorsehet. Die Analysten sehen das genauso und rechnen unverändert mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 83,5 Mio. Euro.