    PNE: Starkes zweites Halbjahr erwartet

    Nach Darstellung von SMC-Research hat PNE im ersten Halbjahr 2025 noch ein geringes EBITDA erzielt, das wird sich im zweiten Halbjahr nach den Erwartungen des Vorstands aber mit einigen Projektverkäufen ändern. SMC-Analyst Holger Steffen belässt sein Kursziel bei 16,20 Euro und stuft die Aktie nach einer zuletzt schwächeren Kursentwicklung von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

    PNE habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr keine Projekte verkauft und deshalb nur ein geringes EBITDA von 4,7 Mio. Euro erzielt. Doch dieses Bild werde sich im zweiten Halbjahr deutlich ändern. Im Juli und August seien bereits die Rechte an einem Windpark in Frankreich und ein im Bau befindlicher Windpark in Deutschland verkauft worden. Derzeit laufen viele weitere Verkaufsprozesse, von denen einige bis zum Jahresende abgeschlossen werden sollen, so die Analysten. Der Vorstand erwarte daher ein starkes zweites Halbjahr und eine Erfüllung der Prognose, die ein EBITDA von 70 bis 110 Mio. Euro vorsehet. Die Analysten sehen das genauso und rechnen unverändert mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 83,5 Mio. Euro.

    Für die Zeit danach erwarten die Analysten aufgrund der durchdachten Expansionsstrategie, des fortschreitenden Ausbaus des eigenen Portfolios, der großen Projektpipeline und des synergetischen Ausbaus der Serviceaktivitäten weitere deutliche Ertragszuwächse.

    Das spiegele sich in ihrem unveränderten Kursziel von 16,20 Euro wider. Da der Aktienkurs zuletzt etwas zurückgegangen sei, eröffne das nun ein zweistelliges Kurspotenzial von 13 Prozent. Auf der Basis ändert sich ihr Urteil von „Hold“ auf „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2025 um 9:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.08.2025 um 7:50 Uhr fertiggestellt und am 19.08.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-19-SMC-Update-PNE_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (19. August 2025, 09:26 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 16,20 EUR


