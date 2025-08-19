    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rüstungswerte unter Druck - Leichter Optimismus nach Gipfeln

    • Europäische Rüstungswerte geben am Dienstag nach.
    • Rheinmetall und Renk fallen unter 100-Tage-Linien.
    • Trump plant Treffen zwischen Selenskyj und Putin.
    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Die Aktien von Rheinmetall und Renk prallten im frühen Handel von ihren 100-Tage-Linien deutlich nach unten ab, Hensoldt korrigierten bis an dieses mittelfristige Trendbarometer, das technisch orientierte Anleger oft beachten.

    Zu Wochenbeginn hatten die Aktien noch vom ergebnislosen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin profitiert. Nach dem Treffen zwischen Trump, seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj und einigen europäischen Regierungschefs herrscht nun wieder leichter Optimismus hinsichtlich eines Wegs aus dem Ukraine-Krieg.

    Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zog eine positive Bilanz der Gespräche im Weißen Haus. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte er./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 1.583 auf Tradegate (19. August 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,83 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -0,91 %/+53,77 % bedeutet.




