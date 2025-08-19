Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.08. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.296,49 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: Commerzbank +1,53 %, Porsche AG +1,38 %, Infineon Technologies +1,29 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,31 %, Siemens Energy -1,32 %, Münchener Rück -1,06 %
Der MDAX steht bei 30.913,20 PKT und verliert bisher -0,50 %.
Top-Werte: HelloFresh +4,22 %, PUMA +1,44 %, ThyssenKrupp +1,32 %
Flop-Werte: RENK Group -7,76 %, HENSOLDT -5,58 %, Carl Zeiss Meditec -1,75 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.767,63 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +1,46 %, Infineon Technologies +1,29 %, PNE +1,19 %
Flop-Werte: HENSOLDT -5,58 %, Carl Zeiss Meditec -1,75 %, Eckert & Ziegler -1,56 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.446,70 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: L'Oreal +1,51 %, Pernod Ricard +1,30 %, Infineon Technologies +1,29 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,31 %, Münchener Rück -1,06 %, SAFRAN -1,04 %
Der ATX bewegt sich bei 4.815,57 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Lenzing +1,72 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,37 %, voestalpine +1,21 %
Flop-Werte: DO & CO -0,99 %, UNIQA Insurance Group -0,38 %, Verbund Akt.(A) -0,36 %
Der SMI steht bei 12.085,35 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,37 %, Logitech International +1,19 %, Kuehne + Nagel International +0,80 %
Flop-Werte: Amrize -1,01 %, Swiss Re -0,79 %, Zurich Insurance Group -0,61 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 7.915,01 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Kering +2,60 %, Teleperformance +2,00 %, L'Oreal +1,51 %
Flop-Werte: Thales -2,37 %, SAFRAN -1,04 %, Airbus -0,51 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.628,27 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,04 %, Volvo Registered (B) +0,81 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,60 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,67 %, Essity Registered (B) -0,49 %, Telia Company -0,44 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.170,00 PKT und steigt um +2,17 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,17 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,15 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,91 %
Flop-Werte: Viohalco -2,21 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,64 %, Jumbo -0,34 %
