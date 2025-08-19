    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Anleihen fallen leicht, Euro-Bund-Future -0,12%
    • Rendite zehnjähriger Anleihen steigt auf 2,77%
    • Markt blickt auf Ukraine-Krieg und diplomatische Bemühungen
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,12 Prozent auf 128,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,77 Prozent.

    Die Blicke an den Finanzmärkten bleiben auf den Ukraine-Krieg gerichtet. Nach dem Gipfel in Washington strebt US-Präsident Donald Trump nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin an. "Das gestrige Treffen im Weißen Haus mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs hat zwar noch keinen Durchbruch für einen Waffenstillstand gebracht, aber die Markthoffnungen bleiben angesichts der fortgesetzten diplomatischen Bemühungen hoch", kommentierte Commerzbank-Anleiheexperte Christopher Rieger.

    Im weiteren Handelsverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen Zahlen aus der Bauwirtschaft an. Aus der US-Notenbank wird sich Direktoriumsmitglied Michelle Bowman äußern. Sie hatte sich zuletzt für eine Leitzinssenkung ausgesprochen./jsl/la/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursverluste Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,12 Prozent auf 128,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,77 Prozent. Die Blicke an …