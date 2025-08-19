Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,12 Prozent auf 128,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,77 Prozent.

Die Blicke an den Finanzmärkten bleiben auf den Ukraine-Krieg gerichtet. Nach dem Gipfel in Washington strebt US-Präsident Donald Trump nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin an. "Das gestrige Treffen im Weißen Haus mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs hat zwar noch keinen Durchbruch für einen Waffenstillstand gebracht, aber die Markthoffnungen bleiben angesichts der fortgesetzten diplomatischen Bemühungen hoch", kommentierte Commerzbank-Anleiheexperte Christopher Rieger.

Im weiteren Handelsverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen Zahlen aus der Bauwirtschaft an. Aus der US-Notenbank wird sich Direktoriumsmitglied Michelle Bowman äußern. Sie hatte sich zuletzt für eine Leitzinssenkung ausgesprochen./jsl/la/mis



