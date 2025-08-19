Katjes Anleihe 6,75 %: Starke Zahlen & Positiver Jahresausblick
Katjes International setzt seinen Erfolgskurs fort: Mit einem Umsatzplus von 4,4% und strategischen Investitionen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernumsatz von Katjes International stieg im ersten Halbjahr 2025 um 4,4% auf EUR 164,8 Mio.
- Operativer Gewinn (EBITDA) erhöhte sich auf EUR 13,9 Mio., was einer Marge von 8,4% entspricht.
- Erfolgreiche Markteinführungen von Joint Ventures: "Shirin Beauty" und "Shades by Niko".
- Erwarteter Verkauf der CPK-Beteiligung könnte Katjes bis zu EUR 80 Mio. einbringen.
- Erwerb von 60% der Willy Bogner GmbH durch Katjes International, Vollzug im September 2025 erwartet.
- Katjes International plant, die Jahresprognose mit Umsätzen von mindestens EUR 400 Mio. und einer EBITDA-Marge von 9% bis 10% zu übertreffen.
Der Kurs von Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 107,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+0,16 % im Plus.
+0,38 %
+0,28 %
-1,38 %
-1,61 %
-1,79 %
+5,59 %
ISIN:NO0012888769WKN:A30V78
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.