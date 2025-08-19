    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Verhandlungsspielraum beim Immobilienkauf schrumpft (FOTO)

    Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 und Sprengnetter
    analysiert die Differenz von Angebotspreisen und tatsächlich erzielten
    Kaufpreisen für Eigentumswohnungen in den acht deutschen Metropolen. Das
    Ergebnis: Die Differenz und damit der Verhandlungsspielraum für
    Kaufinteressierte schrumpft.

    - In sieben der acht Metropolen schrumpft der Verhandlungsspielraum.
    - In Hamburg und Köln ist der Verhandlungsspielraum mit 10 bzw. 9 Prozent am
    größten.
    - Leipzig zeigt mit 3,6 Prozent den kleinsten Preisabschlag unter den
    Metropolen.

    Wer in einer deutschen Metropole eine Eigentumswohnung kaufen möchten, kann noch
    mit Preisabschlägen rechnen - doch der Verhandlungsspielraum wird kleiner. Eine
    aktuelle Analyse von ImmoScout24 in Kooperation mit Sprengnetter zeigt: In
    sieben von acht untersuchten Großstädten ist das Einsparpotential bereits
    deutlich geschrumpft.

    "In den vergangenen Jahren konnten Käufer teilweise über 12 Prozent Abschlag vom
    Angebotspreis verhandeln - diese Phase extremer Preisnachlässe geht jedoch zu
    Ende. Das bedeutet konkret: Die Verhandlungsspielräume schrumpfen
    kontinuierlich. Die Schere zwischen Preisvorstellungen und tatsächlicher
    Kaufpreise schließt sich wieder", sagt Daniel Hendel,Geschäftsführer von
    ImmoScout24.

    "Bei ImmoScout24 können Kaufinteressierte schon vor der Besichtigung prüfen, ob
    ein Angebot im Marktvergleich fair ist."

    Hamburg bietet noch den größten Verhandlungsspielraum

    Derzeit finden Käufer:innen in Hamburg mit 10 Prozent Differenz zwischen
    Angebots- und Transaktionspreisen noch den größten Verhandlungsspielraum unter
    den Metropolen. Bei einer 300.000 Euro teuren Wohnung sind dort durchschnittlich
    30.000 Euro Ersparnis durch Verhandlung möglich. Auch Köln bietet mit 9 Prozent
    Verhandlungsspielraum noch erhebliche Abschlagmöglichkeiten. Am anderen Ende der
    Skala steht Leipzig mit nur noch 3,6 Prozent Differenz - bei starker Nachfrage
    und vergleichsweise günstigen Preisen. In den anderen vier Metropolen liegt die
    Differenz zwischen Angebots- und Transaktionspreisen zwischen 6 und 7 Prozent.

    Verhandlungsspielraum schrumpft

    In sieben der acht untersuchten Metropolen können Käufer:innen heute weniger
    einsparen als zu Spitzenzeiten. Im Durchschnitt ist das Verhandlungspotenzial um
    2 Prozentpunkte geschrumpft. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in
    Leipzig : Hier hat sich der Verhandlungsspielraum für Käufer:innen seit dem
    Höchststand im Dezember 2023 um 4,2 Prozentpunkte verringert. Auch Berlin (minus
    3,5 Prozentpunkte seit März 2019) und Hamburg (minus 2,4 Prozentpunkte seit Mai
