Verhandlungsspielraum beim Immobilienkauf schrumpft (FOTO)
Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 und Sprengnetter
analysiert die Differenz von Angebotspreisen und tatsächlich erzielten
Kaufpreisen für Eigentumswohnungen in den acht deutschen Metropolen. Das
Ergebnis: Die Differenz und damit der Verhandlungsspielraum für
Kaufinteressierte schrumpft.
- In sieben der acht Metropolen schrumpft der Verhandlungsspielraum.
- In Hamburg und Köln ist der Verhandlungsspielraum mit 10 bzw. 9 Prozent am
größten.
- Leipzig zeigt mit 3,6 Prozent den kleinsten Preisabschlag unter den
Metropolen.
Wer in einer deutschen Metropole eine Eigentumswohnung kaufen möchten, kann noch
mit Preisabschlägen rechnen - doch der Verhandlungsspielraum wird kleiner. Eine
aktuelle Analyse von ImmoScout24 in Kooperation mit Sprengnetter zeigt: In
sieben von acht untersuchten Großstädten ist das Einsparpotential bereits
deutlich geschrumpft.
"In den vergangenen Jahren konnten Käufer teilweise über 12 Prozent Abschlag vom
Angebotspreis verhandeln - diese Phase extremer Preisnachlässe geht jedoch zu
Ende. Das bedeutet konkret: Die Verhandlungsspielräume schrumpfen
kontinuierlich. Die Schere zwischen Preisvorstellungen und tatsächlicher
Kaufpreise schließt sich wieder", sagt Daniel Hendel,Geschäftsführer von
ImmoScout24.
"Bei ImmoScout24 können Kaufinteressierte schon vor der Besichtigung prüfen, ob
ein Angebot im Marktvergleich fair ist."
Hamburg bietet noch den größten Verhandlungsspielraum
Derzeit finden Käufer:innen in Hamburg mit 10 Prozent Differenz zwischen
Angebots- und Transaktionspreisen noch den größten Verhandlungsspielraum unter
den Metropolen. Bei einer 300.000 Euro teuren Wohnung sind dort durchschnittlich
30.000 Euro Ersparnis durch Verhandlung möglich. Auch Köln bietet mit 9 Prozent
Verhandlungsspielraum noch erhebliche Abschlagmöglichkeiten. Am anderen Ende der
Skala steht Leipzig mit nur noch 3,6 Prozent Differenz - bei starker Nachfrage
und vergleichsweise günstigen Preisen. In den anderen vier Metropolen liegt die
Differenz zwischen Angebots- und Transaktionspreisen zwischen 6 und 7 Prozent.
Verhandlungsspielraum schrumpft
In sieben der acht untersuchten Metropolen können Käufer:innen heute weniger
einsparen als zu Spitzenzeiten. Im Durchschnitt ist das Verhandlungspotenzial um
2 Prozentpunkte geschrumpft. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in
Leipzig : Hier hat sich der Verhandlungsspielraum für Käufer:innen seit dem
Höchststand im Dezember 2023 um 4,2 Prozentpunkte verringert. Auch Berlin (minus
3,5 Prozentpunkte seit März 2019) und Hamburg (minus 2,4 Prozentpunkte seit Mai
