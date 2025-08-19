Verhandlungsspielraum beim Immobilienkauf schrumpft (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 und Sprengnetter

analysiert die Differenz von Angebotspreisen und tatsächlich erzielten

Kaufpreisen für Eigentumswohnungen in den acht deutschen Metropolen. Das

Ergebnis: Die Differenz und damit der Verhandlungsspielraum für

Kaufinteressierte schrumpft.



- In sieben der acht Metropolen schrumpft der Verhandlungsspielraum.

- In Hamburg und Köln ist der Verhandlungsspielraum mit 10 bzw. 9 Prozent am

größten.

- Leipzig zeigt mit 3,6 Prozent den kleinsten Preisabschlag unter den

Metropolen.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Scout24 AG - Plattformanbieter geht an die Börse Scout24 -0,78 % Aktie 2 Aufrufe heute BörsenBot 06.08.25, 15:00

Wer in einer deutschen Metropole eine Eigentumswohnung kaufen möchten, kann nochmit Preisabschlägen rechnen - doch der Verhandlungsspielraum wird kleiner. Eineaktuelle Analyse von ImmoScout24 in Kooperation mit Sprengnetter zeigt: Insieben von acht untersuchten Großstädten ist das Einsparpotential bereitsdeutlich geschrumpft."In den vergangenen Jahren konnten Käufer teilweise über 12 Prozent Abschlag vomAngebotspreis verhandeln - diese Phase extremer Preisnachlässe geht jedoch zuEnde. Das bedeutet konkret: Die Verhandlungsspielräume schrumpfenkontinuierlich. Die Schere zwischen Preisvorstellungen und tatsächlicherKaufpreise schließt sich wieder", sagt Daniel Hendel,Geschäftsführer vonImmoScout24."Bei ImmoScout24 können Kaufinteressierte schon vor der Besichtigung prüfen, obein Angebot im Marktvergleich fair ist."Hamburg bietet noch den größten VerhandlungsspielraumDerzeit finden Käufer:innen in Hamburg mit 10 Prozent Differenz zwischenAngebots- und Transaktionspreisen noch den größten Verhandlungsspielraum unterden Metropolen. Bei einer 300.000 Euro teuren Wohnung sind dort durchschnittlich30.000 Euro Ersparnis durch Verhandlung möglich. Auch Köln bietet mit 9 ProzentVerhandlungsspielraum noch erhebliche Abschlagmöglichkeiten. Am anderen Ende derSkala steht Leipzig mit nur noch 3,6 Prozent Differenz - bei starker Nachfrageund vergleichsweise günstigen Preisen. In den anderen vier Metropolen liegt dieDifferenz zwischen Angebots- und Transaktionspreisen zwischen 6 und 7 Prozent.Verhandlungsspielraum schrumpftIn sieben der acht untersuchten Metropolen können Käufer:innen heute wenigereinsparen als zu Spitzenzeiten. Im Durchschnitt ist das Verhandlungspotenzial um2 Prozentpunkte geschrumpft. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung inLeipzig : Hier hat sich der Verhandlungsspielraum für Käufer:innen seit demHöchststand im Dezember 2023 um 4,2 Prozentpunkte verringert. Auch Berlin (minus3,5 Prozentpunkte seit März 2019) und Hamburg (minus 2,4 Prozentpunkte seit Mai