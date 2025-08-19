eBay wird Premium-Sponsor des 1. FC Union Berlin und bringt Fans ganz nah an den Verein (FOTO)

Dreilinden/ Berlin (ots) -



- Auf eBay.de/union erwarten Fans exklusive Angebote wie Auktionen, Gewinnspiele

oder Sonderaktionen.

- Verlosung zum Saisonstart: 2×2 VIP-Tickets für das Heimspiel gegen den VfB

Stuttgart am 23. August 2025.



eBay Deutschland ist ab der Saison 2025/2026 neuer Premium-Sponsor des 1. FC

Union Berlin. Die Partnerschaft stellt die Fans in den Mittelpunkt: Auf dem

Online-Marktplatz erhalten Union-Anhänger*innen künftig exklusiven Zugang zu

ausgewählten Produkten und zu ganz besonderen Erlebnissen rund um ihren Verein,

die es sonst nicht zu kaufen gibt.





Herzstück der Partnerschaft ist das, was Fußball ausmacht: echteCommunity-Momente. Auf eBay.de/union erwartet Fans in den kommenden zwölfMonaten wöchentlich eine Reihe exklusiver Aktionen, von signierten Trikots undMatchbällen über Spieltagslogen mit Meet & Greet bis hin zu einerVIP-Auswärtsfahrt. Diese Highlights können sich Teilnehmende über Auktionen,Gewinnspiele oder Sonderaktionen auf eBay.de/union sichern.Zum Saisonauftakt dürfen sich Union-Fans auf etwas Besonderes freuen: eBayverlost 2×2 VIP-Tickets für den exklusiven VIP-Bereich "Schlosserei" beimHeimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag, den 23. August, um 15:30 Uhr. DasStadion ist bereits restlos ausverkauft - die Gewinner*innen erleben das Spielsomit in einmaliger Atmosphäre und mit bestem Blick aufs Geschehen. DieTeilnahme ist über die neue Fan-Experience (https://www.ebay.de/union) bei eBaymöglich.In Zukunft wird der 1. FC Union Berlin seine Fanartikel auch im eigenen eBayShop anbieten. Bereits jetzt laufen Charity-Auktionen zugunsten der Stiftung"UNION VEREINT. Schulter an Schulter", der offiziellen Stiftung des 1. FC UnionBerlin. So werden beispielsweise handsignierte und gerahmte Trikots versteigert,die stets mit Echtheitszertifikat geliefert werden. Los geht es ab Mitte Augustmit der Möglichkeit für Fans, zum Saisonstart VIP-Tickets für das ersteHeimspiel zu ergattern.Zudem wird eBay rund um den Verein in unterschiedlichen Bereichen sichtbar sein:Das eBay-Logo wird die Spiele auf den TV-relevanten LED-Banden im Stadion "Ander Alten Försterei" begleiten, Fans finden es auch im Stadionheft sowie imVIP-TV der Haupttribüne. Digital ist eBay über Banner auf der Vereinswebsitesowie im Newsletter und über Instagram- und Facebook-Postings des Vereinspräsent.Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin bei eBay Deutschland, erklärt: "eBayist nicht nur eine E-Commerce-Plattform, eBay ist auch eine Community - genauwie Union Berlin. Uns verbindet der Glaube daran, dass Menschen mit LeidenschaftDinge bewegen: ob auf dem Rasen oder auf dem Marktplatz. Diese Partnerschaftgibt uns die Möglichkeit, Fans nicht nur exklusive Produkte, sondern besondereMomente zugänglich zu machen - über eBay, aber auch im echten Leben."Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung beim 1. FC Union Berlin, sagt:"Wir freuen uns sehr, eBay als neuen Premium Sponsor an unserer Seite zubegrüßen. eBay steht für Vielfalt, Nähe und eine lebendige Community - Werte,die perfekt zu Union passen. Gemeinsam wollen wir den Unionern besondereErlebnisse bieten und die Partnerschaft mit Leben füllen."Die Partnerschaft zeigt, wie eBay Fußball-Fans noch näher an ihren Verein bringtmit Aktionen, Erlebnissen und Produkten, die genau dort stattfinden, woFußballherz und Sammelleidenschaft sich treffen.Über eBayeBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, dasMillionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf derganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen,Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft.eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größtenund dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr2024 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von 75 MilliardenUS-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globalesPortfolio finden Sie unter http://www.ebayinc.com .Pressekontakt:eBay Group Services GmbHAlbert-Einstein-Ring 2-614532 Europarc Dreilindenmailto:presse@ebay.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6657/6099411OTS: eBay Deutschland