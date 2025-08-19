eBay wird Premium-Sponsor des 1. FC Union Berlin und bringt Fans ganz nah an den Verein (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseBay AktievorwärtsNachrichten zu eBay
    Dreilinden/ Berlin (ots) -

    - Auf eBay.de/union erwarten Fans exklusive Angebote wie Auktionen, Gewinnspiele
    oder Sonderaktionen.
    - Verlosung zum Saisonstart: 2×2 VIP-Tickets für das Heimspiel gegen den VfB
    Stuttgart am 23. August 2025.

    eBay Deutschland ist ab der Saison 2025/2026 neuer Premium-Sponsor des 1. FC
    Union Berlin. Die Partnerschaft stellt die Fans in den Mittelpunkt: Auf dem
    Online-Marktplatz erhalten Union-Anhänger*innen künftig exklusiven Zugang zu
    ausgewählten Produkten und zu ganz besonderen Erlebnissen rund um ihren Verein,
    die es sonst nicht zu kaufen gibt.

    Herzstück der Partnerschaft ist das, was Fußball ausmacht: echte
    Community-Momente. Auf eBay.de/union erwartet Fans in den kommenden zwölf
    Monaten wöchentlich eine Reihe exklusiver Aktionen, von signierten Trikots und
    Matchbällen über Spieltagslogen mit Meet & Greet bis hin zu einer
    VIP-Auswärtsfahrt. Diese Highlights können sich Teilnehmende über Auktionen,
    Gewinnspiele oder Sonderaktionen auf eBay.de/union sichern.

    Zum Saisonauftakt dürfen sich Union-Fans auf etwas Besonderes freuen: eBay
    verlost 2×2 VIP-Tickets für den exklusiven VIP-Bereich "Schlosserei" beim
    Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag, den 23. August, um 15:30 Uhr. Das
    Stadion ist bereits restlos ausverkauft - die Gewinner*innen erleben das Spiel
    somit in einmaliger Atmosphäre und mit bestem Blick aufs Geschehen. Die
    Teilnahme ist über die neue Fan-Experience (https://www.ebay.de/union) bei eBay
    möglich.

    In Zukunft wird der 1. FC Union Berlin seine Fanartikel auch im eigenen eBay
    Shop anbieten. Bereits jetzt laufen Charity-Auktionen zugunsten der Stiftung
    "UNION VEREINT. Schulter an Schulter", der offiziellen Stiftung des 1. FC Union
    Berlin. So werden beispielsweise handsignierte und gerahmte Trikots versteigert,
    die stets mit Echtheitszertifikat geliefert werden. Los geht es ab Mitte August
    mit der Möglichkeit für Fans, zum Saisonstart VIP-Tickets für das erste
    Heimspiel zu ergattern.

    Zudem wird eBay rund um den Verein in unterschiedlichen Bereichen sichtbar sein:
    Das eBay-Logo wird die Spiele auf den TV-relevanten LED-Banden im Stadion "An
    der Alten Försterei" begleiten, Fans finden es auch im Stadionheft sowie im
    VIP-TV der Haupttribüne. Digital ist eBay über Banner auf der Vereinswebsite
    sowie im Newsletter und über Instagram- und Facebook-Postings des Vereins
    präsent.

    Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin bei eBay Deutschland, erklärt: "eBay
    ist nicht nur eine E-Commerce-Plattform, eBay ist auch eine Community - genau
    wie Union Berlin. Uns verbindet der Glaube daran, dass Menschen mit Leidenschaft
    Dinge bewegen: ob auf dem Rasen oder auf dem Marktplatz. Diese Partnerschaft
    gibt uns die Möglichkeit, Fans nicht nur exklusive Produkte, sondern besondere
    Momente zugänglich zu machen - über eBay, aber auch im echten Leben."

    Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung beim 1. FC Union Berlin, sagt:
    "Wir freuen uns sehr, eBay als neuen Premium Sponsor an unserer Seite zu
    begrüßen. eBay steht für Vielfalt, Nähe und eine lebendige Community - Werte,
    die perfekt zu Union passen. Gemeinsam wollen wir den Unionern besondere
    Erlebnisse bieten und die Partnerschaft mit Leben füllen."

    Die Partnerschaft zeigt, wie eBay Fußball-Fans noch näher an ihren Verein bringt
    mit Aktionen, Erlebnissen und Produkten, die genau dort stattfinden, wo
    Fußballherz und Sammelleidenschaft sich treffen.

    Über eBay

    eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das
    Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der
    ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen,
    Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft.
    eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten
    und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr
    2024 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von 75 Milliarden
    US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales
    Portfolio finden Sie unter http://www.ebayinc.com .

    Pressekontakt:

    eBay Group Services GmbH
    Albert-Einstein-Ring 2-6
    14532 Europarc Dreilinden
    mailto:presse@ebay.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6657/6099411
    OTS: eBay Deutschland


    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
