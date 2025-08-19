Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2025 unverändert zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Juni 2025



0,0 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



+5,1 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





7,9 Monate



Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2025

gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt unverändert geblieben (0,0 %).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 stieg der Auftragsbestand

kalenderbereinigt um 5,1 %.



Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes gab es im Juni 2025 im Vergleich zum

Vormonat unterschiedliche Entwicklungen. Während der Auftragsbestand im

Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) saison- und

kalenderbereinigt um 1,9 % zum Vormonat wuchs, gingen die Zahlen im Maschinenbau

um 0,8 % und in der Automobilindustrie um 1,4 % zurück.



Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 um

0,6 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich hingegen um 0,4 %.



Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auftragsbestand um 0,3 %.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg er um 0,1 % und im Bereich der

Konsumgüter um 0,6 %.



Reichweite des Auftragsbestands auf 7,9 Monate gestiegen



Im Juni 2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich auf

7,9 Monate (Mai 2025: 7,8 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern

blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von

Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei

3,6 Monaten.



Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem

Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die

vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem

Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im

betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt

sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte

Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von

saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.



Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des

Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben

und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem

preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das

durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet

und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und

Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der

Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der

Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird

der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten

Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.



In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres

Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der

"Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht

dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes

Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.



Weitere Informationen:



Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen

werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des

Auftragsbestandes).



Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige

sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Konjunkturindizes, Saisonbereinigung

Telefon: +49 611 75 2806

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6099413

OTS: Statistisches Bundesamt







