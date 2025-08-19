    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2025 unverändert zum Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Juni 2025

    0,0 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)

    +5,1 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Reichweite des Auftragsbestands

    7,9 Monate

    Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2025
    gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt unverändert geblieben (0,0 %).
    Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 stieg der Auftragsbestand
    kalenderbereinigt um 5,1 %.

    Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes gab es im Juni 2025 im Vergleich zum
    Vormonat unterschiedliche Entwicklungen. Während der Auftragsbestand im
    Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) saison- und
    kalenderbereinigt um 1,9 % zum Vormonat wuchs, gingen die Zahlen im Maschinenbau
    um 0,8 % und in der Automobilindustrie um 1,4 % zurück.

    Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 um
    0,6 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich hingegen um 0,4 %.

    Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auftragsbestand um 0,3 %.
    Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg er um 0,1 % und im Bereich der
    Konsumgüter um 0,6 %.

    Reichweite des Auftragsbestands auf 7,9 Monate gestiegen

    Im Juni 2025 stieg die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich auf
    7,9 Monate (Mai 2025: 7,8 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern
    blieb die Reichweite konstant bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von
    Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei
    3,6 Monaten.

    Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem
    Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die
    vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem
    Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im
    betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt
    sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte
    Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von
    saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

    Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des
    Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben
    und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem
    preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das
    durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet
    und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und
    Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der
    Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der
    Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird
    der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten
    Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.

    In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres
    Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der
    "Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht
    dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes
    Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.

    Weitere Informationen:

    Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen
    werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des
    Auftragsbestandes).

    Ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige
    sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Konjunkturindizes, Saisonbereinigung
    Telefon: +49 611 75 2806
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6099413
    OTS: Statistisches Bundesamt




