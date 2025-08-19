Trockenheit in der Landwirtschaft
Anbaufläche von Sojabohnen von 2016 bis 2024 um 156,8 % gestiegen / Trockenresistentere Kultur boomt
WIESBADEN (ots) - Trockenheit und Dürre werden in der Landwirtschaft zunehmend
zum Problem. Eine Lösung dafür ist der Wechsel hin zu trockenresistenteren
Ackerkulturen wie etwa Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
sind die Anbauflächen für Sojabohnen vom Jahr 2016, für das erstmals Zahlen zu
Sojabohnen erhoben wurden, bis zum Jahr 2024 um 156,8 % gestiegen. Im
vergangenen Jahr haben knapp 4 500 landwirtschaftliche Betriebe auf insgesamt 40
500 Hektar Sojabohnen angebaut. 2016 waren es rund 2 400 Betriebe und knapp 15
800 Hektar. Soja wird nicht nur als Futtermittel in der Nutztierhaltung
eingesetzt, sondern in geringerem Umfang auch zur Herstellung von
Nahrungsmitteln verwendet.
Potenziell bewässerbare Freilandfläche in der Landwirtschaft nimmt zu
zum Problem. Eine Lösung dafür ist der Wechsel hin zu trockenresistenteren
Ackerkulturen wie etwa Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
sind die Anbauflächen für Sojabohnen vom Jahr 2016, für das erstmals Zahlen zu
Sojabohnen erhoben wurden, bis zum Jahr 2024 um 156,8 % gestiegen. Im
vergangenen Jahr haben knapp 4 500 landwirtschaftliche Betriebe auf insgesamt 40
500 Hektar Sojabohnen angebaut. 2016 waren es rund 2 400 Betriebe und knapp 15
800 Hektar. Soja wird nicht nur als Futtermittel in der Nutztierhaltung
eingesetzt, sondern in geringerem Umfang auch zur Herstellung von
Nahrungsmitteln verwendet.
Potenziell bewässerbare Freilandfläche in der Landwirtschaft nimmt zu
Eine weitere Möglichkeit, der Trockenheit in der Landwirtschaft zu begegnen, ist
die Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die potenziell
bewässerbare Freilandfläche nahm von 2009 bis 2022 um knapp ein Viertel (23,9 %)
zu. Das ist die Fläche, die mit Bewässerungsanlagen ausgestattet beziehungsweise
erreichbar ist. Mit 791 800 Hektar waren 2022 rund 4,8 % der landwirtschaftlich
genutzten Freilandfläche in Deutschland bewässerbar.
Seit 2009 setzen mehr Betriebe auf effiziente Tröpfchenbewässerung
Dass immer längere Trockenphasen in der Landwirtschaft einen nachhaltigeren
Umgang mit der Ressource Wasser erfordern, spiegelt sich auch im zunehmenden
Einsatz von bewässerungseffizienten Techniken wie der Tröpfchenbewässerung
wider. Im Unterschied zu Beregnungsanlagen wird das Wasser dabei nicht von oben
auf den Pflanzen und dem Boden verteilt, sondern am Boden direkt zu den
Pflanzenwurzeln geführt. 2022 setzten rund 5 700 landwirtschaftliche Betriebe
Tröpfchenbewässerung ein. Das waren gut drei Viertel (78,1 %) mehr als noch
2009. Dagegen ging die Zahl der Betriebe, die ihre Flächen mit Beregnungsanlagen
bewässerten, im selben Zeitraum leicht zurück auf zuletzt knapp 11 900 (-1,9 %).
Methodische Hinweise:
Die Zeitreihenvergleiche zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen basieren
auf Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2023 sowie der Landwirtschaftszählung
2010, in der zuletzt entsprechende Daten in ähnlicher Form erfragt wurden. Daten
zur Bewässerung beziehen sich stets auf das Vorjahr der Erhebung, damit die
Gegebenheiten eines gesamten Kalenderjahres berücksichtigt werden können.
Weitere Informationen:
Weiterführende Daten zum Bereich Bewässerung landwirtschaftlicher Betriebe
bietet der Statistische Bericht "Landwirtschaftliche Betriebe - Bewässerung".
Die Statistischen Berichte der Agrarstrukturerhebung 2023 stehen auf der
Themenseite "Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes unter der Rubrik "Publikationen" bereit.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung
Telefon: +49 611 75 8660
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6099414
OTS: Statistisches Bundesamt
die Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die potenziell
bewässerbare Freilandfläche nahm von 2009 bis 2022 um knapp ein Viertel (23,9 %)
zu. Das ist die Fläche, die mit Bewässerungsanlagen ausgestattet beziehungsweise
erreichbar ist. Mit 791 800 Hektar waren 2022 rund 4,8 % der landwirtschaftlich
genutzten Freilandfläche in Deutschland bewässerbar.
Seit 2009 setzen mehr Betriebe auf effiziente Tröpfchenbewässerung
Dass immer längere Trockenphasen in der Landwirtschaft einen nachhaltigeren
Umgang mit der Ressource Wasser erfordern, spiegelt sich auch im zunehmenden
Einsatz von bewässerungseffizienten Techniken wie der Tröpfchenbewässerung
wider. Im Unterschied zu Beregnungsanlagen wird das Wasser dabei nicht von oben
auf den Pflanzen und dem Boden verteilt, sondern am Boden direkt zu den
Pflanzenwurzeln geführt. 2022 setzten rund 5 700 landwirtschaftliche Betriebe
Tröpfchenbewässerung ein. Das waren gut drei Viertel (78,1 %) mehr als noch
2009. Dagegen ging die Zahl der Betriebe, die ihre Flächen mit Beregnungsanlagen
bewässerten, im selben Zeitraum leicht zurück auf zuletzt knapp 11 900 (-1,9 %).
Methodische Hinweise:
Die Zeitreihenvergleiche zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen basieren
auf Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2023 sowie der Landwirtschaftszählung
2010, in der zuletzt entsprechende Daten in ähnlicher Form erfragt wurden. Daten
zur Bewässerung beziehen sich stets auf das Vorjahr der Erhebung, damit die
Gegebenheiten eines gesamten Kalenderjahres berücksichtigt werden können.
Weitere Informationen:
Weiterführende Daten zum Bereich Bewässerung landwirtschaftlicher Betriebe
bietet der Statistische Bericht "Landwirtschaftliche Betriebe - Bewässerung".
Die Statistischen Berichte der Agrarstrukturerhebung 2023 stehen auf der
Themenseite "Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes unter der Rubrik "Publikationen" bereit.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung
Telefon: +49 611 75 8660
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6099414
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen