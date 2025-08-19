    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trockenheit in der Landwirtschaft

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anbaufläche von Sojabohnen von 2016 bis 2024 um 156,8 % gestiegen / Trockenresistentere Kultur boomt

    WIESBADEN (ots) - Trockenheit und Dürre werden in der Landwirtschaft zunehmend
    zum Problem. Eine Lösung dafür ist der Wechsel hin zu trockenresistenteren
    Ackerkulturen wie etwa Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
    sind die Anbauflächen für Sojabohnen vom Jahr 2016, für das erstmals Zahlen zu
    Sojabohnen erhoben wurden, bis zum Jahr 2024 um 156,8 % gestiegen. Im
    vergangenen Jahr haben knapp 4 500 landwirtschaftliche Betriebe auf insgesamt 40
    500 Hektar Sojabohnen angebaut. 2016 waren es rund 2 400 Betriebe und knapp 15
    800 Hektar. Soja wird nicht nur als Futtermittel in der Nutztierhaltung
    eingesetzt, sondern in geringerem Umfang auch zur Herstellung von
    Nahrungsmitteln verwendet.

    Potenziell bewässerbare Freilandfläche in der Landwirtschaft nimmt zu

    Eine weitere Möglichkeit, der Trockenheit in der Landwirtschaft zu begegnen, ist
    die Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die potenziell
    bewässerbare Freilandfläche nahm von 2009 bis 2022 um knapp ein Viertel (23,9 %)
    zu. Das ist die Fläche, die mit Bewässerungsanlagen ausgestattet beziehungsweise
    erreichbar ist. Mit 791 800 Hektar waren 2022 rund 4,8 % der landwirtschaftlich
    genutzten Freilandfläche in Deutschland bewässerbar.

    Seit 2009 setzen mehr Betriebe auf effiziente Tröpfchenbewässerung

    Dass immer längere Trockenphasen in der Landwirtschaft einen nachhaltigeren
    Umgang mit der Ressource Wasser erfordern, spiegelt sich auch im zunehmenden
    Einsatz von bewässerungseffizienten Techniken wie der Tröpfchenbewässerung
    wider. Im Unterschied zu Beregnungsanlagen wird das Wasser dabei nicht von oben
    auf den Pflanzen und dem Boden verteilt, sondern am Boden direkt zu den
    Pflanzenwurzeln geführt. 2022 setzten rund 5 700 landwirtschaftliche Betriebe
    Tröpfchenbewässerung ein. Das waren gut drei Viertel (78,1 %) mehr als noch
    2009. Dagegen ging die Zahl der Betriebe, die ihre Flächen mit Beregnungsanlagen
    bewässerten, im selben Zeitraum leicht zurück auf zuletzt knapp 11 900 (-1,9 %).

    Methodische Hinweise:

    Die Zeitreihenvergleiche zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen basieren
    auf Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2023 sowie der Landwirtschaftszählung
    2010, in der zuletzt entsprechende Daten in ähnlicher Form erfragt wurden. Daten
    zur Bewässerung beziehen sich stets auf das Vorjahr der Erhebung, damit die
    Gegebenheiten eines gesamten Kalenderjahres berücksichtigt werden können.

    Weitere Informationen:

    Weiterführende Daten zum Bereich Bewässerung landwirtschaftlicher Betriebe
    bietet der Statistische Bericht "Landwirtschaftliche Betriebe - Bewässerung".
    Die Statistischen Berichte der Agrarstrukturerhebung 2023 stehen auf der
    Themenseite "Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes unter der Rubrik "Publikationen" bereit.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung
    Telefon: +49 611 75 8660
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6099414
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Trockenheit in der Landwirtschaft Anbaufläche von Sojabohnen von 2016 bis 2024 um 156,8 % gestiegen / Trockenresistentere Kultur boomt Trockenheit und Dürre werden in der Landwirtschaft zunehmend zum Problem. Eine Lösung dafür ist der Wechsel hin zu trockenresistenteren Ackerkulturen wie etwa Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind die Anbauflächen für …