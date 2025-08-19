Anbaufläche von Sojabohnen von 2016 bis 2024 um 156,8 % gestiegen / Trockenresistentere Kultur boomt

WIESBADEN (ots) - Trockenheit und Dürre werden in der Landwirtschaft zunehmend

zum Problem. Eine Lösung dafür ist der Wechsel hin zu trockenresistenteren

Ackerkulturen wie etwa Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

sind die Anbauflächen für Sojabohnen vom Jahr 2016, für das erstmals Zahlen zu

Sojabohnen erhoben wurden, bis zum Jahr 2024 um 156,8 % gestiegen. Im

vergangenen Jahr haben knapp 4 500 landwirtschaftliche Betriebe auf insgesamt 40

500 Hektar Sojabohnen angebaut. 2016 waren es rund 2 400 Betriebe und knapp 15

800 Hektar. Soja wird nicht nur als Futtermittel in der Nutztierhaltung

eingesetzt, sondern in geringerem Umfang auch zur Herstellung von

Nahrungsmitteln verwendet.



Potenziell bewässerbare Freilandfläche in der Landwirtschaft nimmt zu





Eine weitere Möglichkeit, der Trockenheit in der Landwirtschaft zu begegnen, ist

die Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die potenziell

bewässerbare Freilandfläche nahm von 2009 bis 2022 um knapp ein Viertel (23,9 %)

zu. Das ist die Fläche, die mit Bewässerungsanlagen ausgestattet beziehungsweise

erreichbar ist. Mit 791 800 Hektar waren 2022 rund 4,8 % der landwirtschaftlich

genutzten Freilandfläche in Deutschland bewässerbar.



Seit 2009 setzen mehr Betriebe auf effiziente Tröpfchenbewässerung



Dass immer längere Trockenphasen in der Landwirtschaft einen nachhaltigeren

Umgang mit der Ressource Wasser erfordern, spiegelt sich auch im zunehmenden

Einsatz von bewässerungseffizienten Techniken wie der Tröpfchenbewässerung

wider. Im Unterschied zu Beregnungsanlagen wird das Wasser dabei nicht von oben

auf den Pflanzen und dem Boden verteilt, sondern am Boden direkt zu den

Pflanzenwurzeln geführt. 2022 setzten rund 5 700 landwirtschaftliche Betriebe

Tröpfchenbewässerung ein. Das waren gut drei Viertel (78,1 %) mehr als noch

2009. Dagegen ging die Zahl der Betriebe, die ihre Flächen mit Beregnungsanlagen

bewässerten, im selben Zeitraum leicht zurück auf zuletzt knapp 11 900 (-1,9 %).



Methodische Hinweise:



Die Zeitreihenvergleiche zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen basieren

auf Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2023 sowie der Landwirtschaftszählung

2010, in der zuletzt entsprechende Daten in ähnlicher Form erfragt wurden. Daten

zur Bewässerung beziehen sich stets auf das Vorjahr der Erhebung, damit die

Gegebenheiten eines gesamten Kalenderjahres berücksichtigt werden können.



Weitere Informationen:



Weiterführende Daten zum Bereich Bewässerung landwirtschaftlicher Betriebe

bietet der Statistische Bericht "Landwirtschaftliche Betriebe - Bewässerung".

Die Statistischen Berichte der Agrarstrukturerhebung 2023 stehen auf der

Themenseite "Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes unter der Rubrik "Publikationen" bereit.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



