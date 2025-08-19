    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Preiskampf in China

    797 Aufrufe 797 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla attackiert chinesische Konkurrenz mit neuem Model Y L

    Tesla hat den Preis für sein neues Sport Utility Vehicle Model Y L auf 339.000 Yuan, umgerechnet rund 47.200 US-Dollar, festgelegt. Anleger sind weiterhin skeptisch.

    Für Sie zusammengefasst
    Preiskampf in China - Tesla attackiert chinesische Konkurrenz mit neuem Model Y L
    Foto: Unsplash

    Damit positioniert sich das Modell direkt in der Preisklasse des L8 mit erweiterter Reichweite von Li Auto. Ziel ist es, mittelständische Familien auf dem hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt zu gewinnen.

    Das Unternehmen kündigte am Dienstag auf der Plattform Weibo an, dass die Auslieferungen bereits im September beginnen sollen. Das Model Y L ist etwa 15 Zentimeter länger als die Standardversion und verfügt über eine dritte Sitzreihe. Mit einer Reichweite von 751 Kilometern pro Ladung erreicht es fast den Wert der Performance-Version des fünfsitzigen Model Y, die in China ab 313.500 Yuan erhältlich ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    354,67€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    312,77€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit der Preisgestaltung tritt Tesla nicht nur gegen Li Auto, sondern auch gegen den von Huawei unterstützten Aito M8 an. Der US-Autobauer hat zuletzt an Boden gegenüber den lokalen Konkurrenten verloren: Im Juli gingen die Auslieferungen aus dem Werk in Shanghai im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent zurück.

    "Der Preis von Tesla erscheint in einem zunehmend umkämpften Markt wettbewerbsfähig", sagte Eugene Hsiao, Analyst bei Macquarie Capital.

    Mit der neuen sechssitzigen Variante versucht Tesla, die Verzögerungen bei der Einführung seiner Full-Self-Driving-Software abzufedern. Die Fahrerassistenzfunktionen werden seit Februar in China getestet, doch die Fortschritte bleiben bisher überschaubar.

    Während die Modellpalette weltweit weitgehend unverändert geblieben ist, deutet die Einführung des Model Y L auf verstärkte Anstrengungen hin, den Marktanteil in China zu sichern. Erst Anfang August hatte Tesla eine Langstreckenversion des Model 3 vorgestellt, die mit einer Ladung 830 Kilometer schafft.

    Die Kampfansage an Li Auto und Co. kommt am Markt semi gut an. Zuletzt sorgte die schwindende Robo-Taxi-Fantasie für einen Kursdämpfer, wenngleich die Aktie auf Jahressicht noch ein ordentliches Plus verzeichnet:

    Tesla

    +0,01 %
    -1,96 %
    +0,35 %
    -1,21 %
    +54,01 %
    +11,81 %
    +168,87 %
    +1.826,21 %
    +20.942,69 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Preiskampf in China Tesla attackiert chinesische Konkurrenz mit neuem Model Y L Tesla hat den Preis für sein neues Sport Utility Vehicle Model Y L auf 339.000 Yuan, umgerechnet rund 47.200 US-Dollar, festgelegt. Anleger sind weiterhin skeptisch.