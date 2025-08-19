Tesla attackiert chinesische Konkurrenz mit neuem Model Y L

Das Unternehmen kündigte am Dienstag auf der Plattform Weibo an, dass die Auslieferungen bereits im September beginnen sollen. Das Model Y L ist etwa 15 Zentimeter länger als die Standardversion und verfügt über eine dritte Sitzreihe. Mit einer Reichweite von 751 Kilometern pro Ladung erreicht es fast den Wert der Performance-Version des fünfsitzigen Model Y, die in China ab 313.500 Yuan erhältlich ist.

Damit positioniert sich das Modell direkt in der Preisklasse des L8 mit erweiterter Reichweite von Li Auto. Ziel ist es, mittelständische Familien auf dem hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt zu gewinnen.

Mit der Preisgestaltung tritt Tesla nicht nur gegen Li Auto, sondern auch gegen den von Huawei unterstützten Aito M8 an. Der US-Autobauer hat zuletzt an Boden gegenüber den lokalen Konkurrenten verloren: Im Juli gingen die Auslieferungen aus dem Werk in Shanghai im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent zurück.

"Der Preis von Tesla erscheint in einem zunehmend umkämpften Markt wettbewerbsfähig", sagte Eugene Hsiao, Analyst bei Macquarie Capital.

Mit der neuen sechssitzigen Variante versucht Tesla, die Verzögerungen bei der Einführung seiner Full-Self-Driving-Software abzufedern. Die Fahrerassistenzfunktionen werden seit Februar in China getestet, doch die Fortschritte bleiben bisher überschaubar.

Während die Modellpalette weltweit weitgehend unverändert geblieben ist, deutet die Einführung des Model Y L auf verstärkte Anstrengungen hin, den Marktanteil in China zu sichern. Erst Anfang August hatte Tesla eine Langstreckenversion des Model 3 vorgestellt, die mit einer Ladung 830 Kilometer schafft.

Die Kampfansage an Li Auto und Co. kommt am Markt semi gut an. Zuletzt sorgte die schwindende Robo-Taxi-Fantasie für einen Kursdämpfer, wenngleich die Aktie auf Jahressicht noch ein ordentliches Plus verzeichnet:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



