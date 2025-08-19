    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    AKTIE IM FOKUS

    Jost Werke legen zu - Hauck sieht enormes Kurspotenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Jost Werke Aktien steigen nach Kurszielerhöhung.
    • Kursplus von 2% auf 52,50 Euro, Umsatz moderat.
    • Analyst sieht Potenzial bis 82 Euro, Kaufempfehlung.
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Jost Werke haben am Dienstag nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking zugelegt. Mit gut 2 Prozent Kursplus auf 52,50 Euro blieben sie aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.

    Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva./ag/mis

    JOST Werke

    +1,75 %
    0,00 %
    -2,66 %
    -5,71 %
    +21,47 %
    +21,47 %
    +48,62 %
    +81,95 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 52,60 auf Tradegate (19. August 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 783,74 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +14,50 %/+45,04 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
