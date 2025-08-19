AKTIE IM FOKUS
Jost Werke legen zu - Hauck sieht enormes Kurspotenzial
- Jost Werke Aktien steigen nach Kurszielerhöhung.
- Kursplus von 2% auf 52,50 Euro, Umsatz moderat.
- Analyst sieht Potenzial bis 82 Euro, Kaufempfehlung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Jost Werke haben am Dienstag nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking zugelegt. Mit gut 2 Prozent Kursplus auf 52,50 Euro blieben sie aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.
Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 52,60 auf Tradegate (19. August 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,66 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 783,74 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +14,50 %/+45,04 % bedeutet.
