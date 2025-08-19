    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSGL Carbon AktievorwärtsNachrichten zu SGL Carbon
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,30 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage von Kunden aus der Halbleiterbranche sowie nicht fortgeführter, unprofitabler Kohlenfaser-Aktivitäten sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 18 Prozent zurückgegangen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten sei um 12 Prozent gesunken, da Kosteneinsparungen die enttäuschende Entwicklung im margenträchtigen Halbleitergeschäft nicht hätten kompensieren können. Die Profitabilität habe sich im Vergleich zum Vorjahr damit aber etwas verbessert./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 3,375EUR auf Tradegate (19. August 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4,10
    Kursziel alt: 4,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



