RBC stuft Volvo B auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 295 auf 320 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 26,18EUR auf Tradegate (19. August 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.