    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Mit der Übernahme von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro beschleunige der Immobilienkonzern den geplanten Aufbau des dortigen Portfolios von 10.000 Einheiten, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der Expansion könne TAG die Ausschüttungsquote auf 50 Prozent des für 2026 avisierten FFO1 steigern./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 15,61EUR auf Tradegate (19. August 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 18
    Kursziel alt: 18
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



