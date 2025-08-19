Nvidia entwickelt neuen KI-Chip für China – leistungsstärker als H20

Der neue Chip, vorläufig unter dem Namen B30A bekannt, soll auf einem Single-Die-Design basieren, das voraussichtlich etwa die Hälfte der Rechenleistung der hochentwickelten Dual-Die-Konfiguration der Nvidia-Flaggschiffkarte B300 bieten wird, so Insider gegenüber Reuters.

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche angedeutet, dass möglicherweise fortschrittlichere Nvidia-Chips nach China verkauft werden könnten.

Ein Single-Die-Design bedeutet, dass alle Hauptbestandteile eines integrierten Schaltkreises auf einem einzigen Stück Silizium untergebracht sind, anstatt auf mehreren Chips verteilt.

Der neue Chip soll über High-Bandwidth-Memory (Arbeitsspeicher) und Nvidias NVLink-Technologie (Verbindung zwischen den Chips) für schnellen Datenaustausch zwischen Prozessoren verfügen – dieselben Funktionen, die auch im H20 enthalten sind, der jedoch auf der älteren Hopper-Architektur basiert (Vorgänger-Struktur vor den Blackwell-Chips).

Die Spezifikationen seien noch nicht endgültig, Nvidia hoffe jedoch, bereits im nächsten Monat erste Testmuster an chinesische Kunden liefern zu können.

Der Zugang Chinas zu hochmodernen KI-Chips – im vergangenen Geschäftsjahr entfielen 13 Prozent des Nvidia-Umsatzes auf China – ist einer der größten Streitpunkte im Handelskonflikt.

Erst im Juli erhielt Nvidia wieder die Erlaubnis, den H20 in China zu verkaufen. Dieser war speziell nach den Exportbeschränkungen von 2023 entwickelt worden, doch im April wurde der Verkauf abrupt gestoppt.

Trump erklärte letzte Woche, er könne erlauben, dass Nvidia eine abgespeckte Version seines nächsten Chips in China verkauft – nachdem er einen beispiellosen Deal verkündet hatte, bei dem Nvidia und Konkurrent AMD künftig 15 Prozent der Umsätze aus bestimmten Chipverkäufen in China an die US-Regierung abführen müssen.

Nvidia und andere Konzerne argumentieren dagegen, dass es wichtig sei, chinesisches Interesse an ihren Chips – die eng mit Nvidias Software-Tools verknüpft sind – aufrechtzuerhalten, damit Entwickler nicht vollständig auf Produkte von Konkurrenten wie Huawei umsteigen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion