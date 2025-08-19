    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer brauche im zweiten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent, um sein Ziel für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den letzten Quartalsbericht./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (19. August 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: Gea Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



