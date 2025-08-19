DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer brauche im zweiten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent, um sein Ziel für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den letzten Quartalsbericht./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 64,70EUR auf Tradegate (19. August 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

