    Zinsen: Zieht Powell der Wall Street den Stecker?

    Zieht Fed-Chef Jerome Powell der optimistischen Wall Street den Stecker, indem er bei seiner Rede am Freitag in Jackson Hole klar macht, dass er doch nicht die Zinsen senkt?

    Zieht Fed-Chef Jerome Powell der optimistischen Wall Street den Stecker, indem er bei seiner Rede am Freitag in Jackson Hole klar macht, dass er doch nicht die Zinsen senkt? Im Vorfeld der Rede von Powell scheint ich die Wall Street nicht aus dem Fenster lehnen zu wollen: gestern eines der dünnsten Handelsvolumina der letzten Jahre. Was kann die Fed hindern, die Zinsen zu senken? Vor allem Donald Trump und seine Zölle, deren maßgeblicher inflationärer Effekt erst noch kommen wird. Die Zölle bringen die US-Notenbank und Powell in eine Zwickmühle: einerseits gibt es Gründe, die Zinsen zu senken, weil die Wirtschaft schwächer wird. Andererseits wird die Wirtschaft auch wegen den inflationären Zöllen schwächer. Die US-Notenbanker haben jetzt die die Wahl zwischen Pest und Cholera..

    Hinweise aus Video:

    1. China setzt EU-Wirtschaft unter Druck – die Billig-Offensive

    2. S&P bestätigt Kreditrating der USA – mit interessanter Begründung

     

    Das Video "Zinsen: Zieht Powell der Wall Street den Stecker?" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
