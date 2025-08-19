HENSOLDT - Aktie verliert deutlich - 19.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -5,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,36 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +7,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +153,31 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,44 % 1 Monat -14,55 % 3 Monate +20,36 % 1 Jahr +145,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngsten Insiderkäufe der HENSOLDT-Vorstände, die als positives Signal für die Kursentwicklung gewertet werden. Technische und fundamentale Aspekte, wie die Rolle von KI-gestützten Börsensystemen und deren Einfluss auf die Kursentwicklung, werden ebenfalls thematisiert. Zukünftige Großaufträge, wie mögliche Bestellungen des Eurofighters, die HENSOLDT begünstigen könnten, werden als Argumente für eine hohe Bewertung der Aktie angeführt. Frühere Kursniveaus und die Aussicht auf zukünftige Kurssteigerungen werden diskutiert, wobei Geduld als Schlüssel zum Erfolg hervorgehoben wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,66 Mrd. wert.

Der Dax hat am Dienstag im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Zunächst etwas höher notierte er zuletzt mit minus 0,13 Prozent auf 24.284 Punkten. Der MDax sank am Dienstag um 0,23 Prozent auf 30.922 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Europäische Rüstungswerte haben am Dienstag wieder nachgegeben. Die Aktien von Rheinmetall und Renk prallten im frühen Handel von ihren 100-Tage-Linien deutlich nach unten ab, Hensoldt korrigierten bis an dieses mittelfristige Trendbarometer, das …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.