HelloFresh - Aktie mit Kurssprung - 19.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die HelloFresh Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,05 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -26,25 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -16,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -35,29 %.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,62 % 1 Monat -12,25 % 3 Monate -26,25 % 1 Jahr +4,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen von Amazons neuem Angebot zur taggleichen Lieferung von Lebensmitteln auf die HelloFresh Aktie, Bedenken hinsichtlich der Kreditaufnahme und der Möglichkeit eines Margin Calls, das enttäuschende Wachstum im RTE-Segment, die strategischen Entscheidungen des Managements sowie den Einfluss von Währungseffekten auf die finanzielle Leistung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.