Rheinmetall - Aktie gerät unter Druck - 19.08.2025

Mit einer Performance von -3,78 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Rheinmetall mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +9,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +166,21 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,36 % 1 Monat -10,49 % 3 Monate -4,42 % 1 Jahr +208,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, beeinflusst durch geopolitische Spannungen und die Aufrüstung der Ukraine. Es wird argumentiert, dass US-Waffenfirmen von der Situation profitieren, während Rheinmetall möglicherweise weniger Aufträge erhält. Technische Analysen wie die Wyckoff-Distribution werden diskutiert, und es besteht Unsicherheit über die zukünftige Bewertung der Aktie angesichts politischer Entscheidungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,36 Mrd. wert.

Der Ukraine-Gipfel in Washington schürt Hoffnung auf Frieden im Ukraine-Krieg. Europas Börsen reagieren freundlich, Rüstungsaktien rutschen hingegen ab.

Der Dax hat am Dienstag im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Zunächst etwas höher notierte er zuletzt mit minus 0,13 Prozent auf 24.284 Punkten. Der MDax sank am Dienstag um 0,23 Prozent auf 30.922 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.