Leonardo - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 19.08.2025

Mit einer Performance von -5,80 % musste die Leonardo Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Leonardo ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und integrierten Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Leonardo Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Leonardo Aktie damit um +11,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +87,78 % gewonnen.

Leonardo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,52 % 1 Monat +0,29 % 3 Monate -0,81 % 1 Jahr +119,85 %

Informationen zur Leonardo Aktie

Es gibt 578 Mio. Leonardo Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,03 Mrd. wert.

Der Ukraine-Gipfel in Washington schürt Hoffnung auf Frieden im Ukraine-Krieg. Europas Börsen reagieren freundlich, Rüstungsaktien rutschen hingegen ab.

Leonardo Aktie jetzt kaufen?

Ob die Leonardo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Leonardo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.