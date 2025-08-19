ManpowerGroup Report warnt
KI Boom durch Mangel an qualifizierten Experten in Gefahr / ManpowerGroup IT World of Work 2025 Trendreport veröffentlicht (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Digitaler Wandel ohne qualifiziertes Personal - wie
lange geht das gut? Die IT-Branche steht angesichts von Cybersicherheit über KI
bis hin zu Low-Code-Lösungen weltweit vor einer doppelten Herausforderung:
Während technologische Innovationen in rasantem Tempo voranschreiten, fehlt es
an den Menschen, die sie umsetzen können. Nicht nur, weil ihnen die Ausbildung
fehlt, sondern auch, weil die Experten zunehmend auf dem Sprung zum nächsten
Arbeitgeber sind. Der neue Trendreport "IT World of Work 2025" der ManpowerGroup
zeigt, wie Unternehmen auf diese Entwicklungen reagieren sollten, um sinnvolle
Weichen für die Zukunft zu stellen.
Der Bericht identifiziert im Rahmen einer Metaanalyse sechs zentrale Trends, die
die Branche weltweit prägen:
- Cybersecurity bleibt oberste Priorität: Cyberangriffe werden immer häufiger
und raffinierter, nicht zuletzt durch geopolitische Spannungen und die
Verbreitung KI-gestützter Tools. Die Schäden durch Cyberkriminalität werden
für 2025 weltweit auf 10,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Daher sehen 41
Prozent der Chief Information Officers (CIOs) Cybersicherheit derzeit als
größte Herausforderung.
- Technologie ersetzt keine qualifizierten Menschen: Trotz geopolitischer
Unsicherheiten und KI haben weltweit 76 Prozent der IT-Arbeitgeber
Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Besonders gefragt sind
Kompetenzen in den Bereichen Cybersecurity (46 Prozent), KI (35 Prozent),
Cloud Computing (34 Prozent) sowie Collaboration & Teamwork (23 Prozent).
- Agentenbasierte KI verändert die Arbeitswelt: Autonome Systeme, die Aufgaben
ohne menschliches Zutun erledigen, werden laut Studien wie von Gartner bis
2028 in einem Drittel aller Unternehmensanwendungen integriert sein.
- Low-Code, No Code: Immer mehr Unternehmen setzen auf Low-Code- und
No-Code-Technologien, die auch Benutzern mit geringen oder gar keinen
Programmierkenntnissen die Entwicklung von Softwareanwendungen ermöglichen.
Branchenexperten schätzen, dass 70 Prozent aller neuen Anwendungen 2025 damit
entwickelt werden - dreimal so viel wie noch 2021. Das sorgt jedoch für Unruhe
bei Fachkräften: 74 Prozent befürchten, dass KI einige ihrer Fähigkeiten
überflüssig machen könnte.
- Adaptionsprobleme: Dazu kommen auf der anderen Seite Schwierigkeiten bei der
Adaption von KI in Unternehmensprozesse. Von diesen berichten Unternehmen
hinsichtlich Datenintegrität, Kosten und vor allem der Qualifikation. Das
zeigt auch das ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: So sagt fast ein Drittel
der weltweit befragten IT-Arbeitgeber (29 Prozent), dass ihre Mitarbeitenden
nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen, um KI effizient zu nutzen.
