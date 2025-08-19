KI Boom durch Mangel an qualifizierten Experten in Gefahr / ManpowerGroup IT World of Work 2025 Trendreport veröffentlicht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Digitaler Wandel ohne qualifiziertes Personal - wie

lange geht das gut? Die IT-Branche steht angesichts von Cybersicherheit über KI

bis hin zu Low-Code-Lösungen weltweit vor einer doppelten Herausforderung:

Während technologische Innovationen in rasantem Tempo voranschreiten, fehlt es

an den Menschen, die sie umsetzen können. Nicht nur, weil ihnen die Ausbildung

fehlt, sondern auch, weil die Experten zunehmend auf dem Sprung zum nächsten

Arbeitgeber sind. Der neue Trendreport "IT World of Work 2025" der ManpowerGroup

zeigt, wie Unternehmen auf diese Entwicklungen reagieren sollten, um sinnvolle

Weichen für die Zukunft zu stellen.



Der Bericht identifiziert im Rahmen einer Metaanalyse sechs zentrale Trends, die

die Branche weltweit prägen:







und raffinierter, nicht zuletzt durch geopolitische Spannungen und die

Verbreitung KI-gestützter Tools. Die Schäden durch Cyberkriminalität werden

für 2025 weltweit auf 10,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Daher sehen 41

Prozent der Chief Information Officers (CIOs) Cybersicherheit derzeit als

größte Herausforderung.

- Technologie ersetzt keine qualifizierten Menschen: Trotz geopolitischer

Unsicherheiten und KI haben weltweit 76 Prozent der IT-Arbeitgeber

Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Besonders gefragt sind

Kompetenzen in den Bereichen Cybersecurity (46 Prozent), KI (35 Prozent),

Cloud Computing (34 Prozent) sowie Collaboration & Teamwork (23 Prozent).

- Agentenbasierte KI verändert die Arbeitswelt: Autonome Systeme, die Aufgaben

ohne menschliches Zutun erledigen, werden laut Studien wie von Gartner bis

2028 in einem Drittel aller Unternehmensanwendungen integriert sein.

- Low-Code, No Code: Immer mehr Unternehmen setzen auf Low-Code- und

No-Code-Technologien, die auch Benutzern mit geringen oder gar keinen

Programmierkenntnissen die Entwicklung von Softwareanwendungen ermöglichen.

Branchenexperten schätzen, dass 70 Prozent aller neuen Anwendungen 2025 damit

entwickelt werden - dreimal so viel wie noch 2021. Das sorgt jedoch für Unruhe

bei Fachkräften: 74 Prozent befürchten, dass KI einige ihrer Fähigkeiten

überflüssig machen könnte.

- Adaptionsprobleme: Dazu kommen auf der anderen Seite Schwierigkeiten bei der

Adaption von KI in Unternehmensprozesse. Von diesen berichten Unternehmen

hinsichtlich Datenintegrität, Kosten und vor allem der Qualifikation. Das

zeigt auch das ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: So sagt fast ein Drittel

der weltweit befragten IT-Arbeitgeber (29 Prozent), dass ihre Mitarbeitenden

nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen, um KI effizient zu nutzen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





- Cybersecurity bleibt oberste Priorität: Cyberangriffe werden immer häufigerund raffinierter, nicht zuletzt durch geopolitische Spannungen und dieVerbreitung KI-gestützter Tools. Die Schäden durch Cyberkriminalität werdenfür 2025 weltweit auf 10,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Daher sehen 41Prozent der Chief Information Officers (CIOs) Cybersicherheit derzeit alsgrößte Herausforderung.- Technologie ersetzt keine qualifizierten Menschen: Trotz geopolitischerUnsicherheiten und KI haben weltweit 76 Prozent der IT-ArbeitgeberSchwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Besonders gefragt sindKompetenzen in den Bereichen Cybersecurity (46 Prozent), KI (35 Prozent),Cloud Computing (34 Prozent) sowie Collaboration & Teamwork (23 Prozent).- Agentenbasierte KI verändert die Arbeitswelt: Autonome Systeme, die Aufgabenohne menschliches Zutun erledigen, werden laut Studien wie von Gartner bis2028 in einem Drittel aller Unternehmensanwendungen integriert sein.- Low-Code, No Code: Immer mehr Unternehmen setzen auf Low-Code- undNo-Code-Technologien, die auch Benutzern mit geringen oder gar keinenProgrammierkenntnissen die Entwicklung von Softwareanwendungen ermöglichen.Branchenexperten schätzen, dass 70 Prozent aller neuen Anwendungen 2025 damitentwickelt werden - dreimal so viel wie noch 2021. Das sorgt jedoch für Unruhebei Fachkräften: 74 Prozent befürchten, dass KI einige ihrer Fähigkeitenüberflüssig machen könnte.- Adaptionsprobleme: Dazu kommen auf der anderen Seite Schwierigkeiten bei derAdaption von KI in Unternehmensprozesse. Von diesen berichten Unternehmenhinsichtlich Datenintegrität, Kosten und vor allem der Qualifikation. Daszeigt auch das ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer: So sagt fast ein Drittelder weltweit befragten IT-Arbeitgeber (29 Prozent), dass ihre Mitarbeitendennicht über die nötigen Kompetenzen verfügen, um KI effizient zu nutzen.