    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strack-Zimmermann fordert deutsche Führungsrolle für Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland muss Führungsrolle in Ukraine übernehmen.
    • Europa muss geschlossen Verantwortung für Frieden tragen.
    • Glaubwürdige Sicherheitsgarantien sind entscheidend.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht für Deutschland eine zentrale Rolle bei der Friedenssicherung in der Ukraine. "Europa muss geschlossen auftreten und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere, wenn Trump, wie durchaus zu befürchten, den Ankündigungen zu US-Sicherheitsgarantien keine Taten folgen lässt", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. "Deutschland muss hier eine Führungsrolle übernehmen. Dazu gehören militärische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung und eben klare Sicherheitsgarantien", betonte sie.

    Strack-Zimmermann begrüßte, dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Gipfel in Washington "sichtbar gemacht und die lange geforderte deutsche Führungsrolle eingenommen hat". Entscheidend werde aber sein, dass er diesen Kurs konsequent halte. "Nicht nur in Worten, sondern in konkreter Unterstützung für die Ukraine. Das ist der Lackmustest". Bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei dieser Test bisher negativ ausgefallen.

    Russlands Ziel bleibe die vollständige Unterwerfung der Ukraine, warnte Strack-Zimmermann. "Nur glaubwürdige Sicherheitsgarantien und anhaltende Unterstützung durch den Westen können das verhindern. Wer hier zögert, gefährdet nicht nur die Ukraine, sondern auch Europas Sicherheit", sagte die FDP-Politikerin./shy/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Strack-Zimmermann fordert deutsche Führungsrolle für Ukraine Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht für Deutschland eine zentrale Rolle bei der Friedenssicherung in der Ukraine. "Europa muss geschlossen auftreten und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere, wenn Trump, …