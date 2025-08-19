    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    DocMorris unter Druck nach Halbjahreszahlen - Redcare stabil

    • DocMorris-Aktien fallen nach Halbjahreszahlen um 13%.
    • Umsatzwachstum von DocMorris bleibt hinter Redcare zurück.
    • Kritische Analystenmeinungen zu Marketing und Neukunden.
    (Neu: mehr Analysten und Details)

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Online-Apotheke DocMorris haben am Dienstag nach Halbjahreszahlen zweistellig verloren. Mit einem Abschlag von fast 13 Prozent rutschten sie wieder unter 7 Franken. Eine Rückkehr an das Jahrestief von 6,20 Franken droht. Die zuletzt kaum veränderten Papiere des Wettbewerbers Redcare Pharmacy zeigten sich im deutschen MDax eher wenig beeindruckt.

    Die Analysten der UBS und der Baader Bank wiesen insbesondere auf die schwächere Geschäftsentwicklung gegenüber Redcare hin. Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut 10 Prozent schlechter ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare indes um 160 Prozent.

    Auch die ZKB äußerte sich kritisch. Trotz verstärkter Marketingausgaben sei der Umsatzbeitrag von Neukunden für rezeptpflichtigen Produkte im zweiten Quartal unverändert zum Vorquartal geblieben. Von einer Beschleunigung könne daher keine Rede sein.

    Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. DocMorris haben derweil sogar etwa zwei Drittel an Wert verloren./jl/hr/AWP/mf/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,14 % und einem Kurs von 7,388 auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -13,00 %/+127,06 % bedeutet.




