    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    POLITIK/ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Angriffe auf Zentral- und Südukraine intensiviert.
    • 270 Drohnen und Raketen gegen Poltawa und Odessa.
    • Ukrainische Drohnenangriffe in Wolgograd registriert.

    KREMENTSCHUK/ODESSA (dpa-AFX) - Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von Militärbeobachter das zentralukrainische Gebiet Poltawa und dabei insbesondere die Industriestadt Krementschuk. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Zudem ging eine ballistische Rakete den Angaben nach auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder.

    Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 270 Kampfdrohnen, 5 ballistische Raketen und 5 Marschflugkörper ein. Davon habe die Flugabwehr 230 Drohnen, 4 Marschflugkörper und 2 Raketen abfangen können, teilte die Luftwaffe mit. Zuvor hatte Moskau Ende Juli einen Angriff in dieser Größenordnung gestartet.

    Schäden wurden vor allem in der Region Poltawa gemeldet. Dort habe es Treffer bei Energieanlagen gegeben, teilten die Behörden mit. Stromausfälle waren die Folgen. Tote und Verletzte wurden hingegen nicht gemeldet.

    Auch ukrainische Drohnenangriffe in Russland

    Im russischen Wolgagebiet wurden wiederum ukrainische Drohnenangriffe registriert. Unter Berufung auf den Gouverneur des Gebietes Wolgograd, Andrej Botscharow, berichteten russische Medien über Brände aufgrund herabgestürzter Drohnentrümmer auf dem Gelände einer Erdölraffinerie. Ein Krankenhaus sei zudem beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Wegen drohender Drohnenflüge war den Angaben nach der Flugbetrieb am Flughafen Wolgograd vorübergehend eingestellt worden.

    Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    POLITIK/ROUNDUP Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von …