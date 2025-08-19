Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an

KREMENTSCHUK/ODESSA (dpa-AFX) - Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von Militärbeobachter das zentralukrainische Gebiet Poltawa und dabei insbesondere die Industriestadt Krementschuk. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Zudem ging eine ballistische Rakete den Angaben nach auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 270 Kampfdrohnen, 5 ballistische Raketen und 5 Marschflugkörper ein. Davon habe die Flugabwehr 230 Drohnen, 4 Marschflugkörper und 2 Raketen abfangen können, teilte die Luftwaffe mit. Zuvor hatte Moskau Ende Juli einen Angriff in dieser Größenordnung gestartet.