Stimmung weiter gut

Das letzte markante Verlaufshoch markierte United Airlines bei 116,00 US-Dollar im Januar dieses Jahres, kam anschließend aber unter Druck und musste auf den einstigen Widerstand um 54,52 US-Dollar wieder zurücksetzen. Dort angelangt, bildete das Wertpapier eine inverse SKS-Formation aus und konnte diese durch den Sprung über 77,65 US-Dollar erfolgreich auflösen und damit wieder den Weg in Richtung der Jahreshochs frei machen.

Ein unmittelbares Investment würde bei einem Anstieg an das aktuelle Jahreshoch bei 116,00 US-Dollar eine überdurchschnittliche Rendite ermöglichen und eignet sich besonders gut für den jetzigen Einstieg. Abgesichert wird die Aktie auf der Unterseite dagegen um 91,59 US-Dollar, erst unter diesem Niveau müssten sukzessive Abschläge zurück auf 85,80 und gegebenenfalls den EMA 50 auf Wochenbasis bei 79,38 US-Dollar eingeplant werden. Aber weder im Tages- noch im Wochenchart sind Hinweise auf einen Preisrückgang der United-Airlines-Aktie zu finden.

United Airlines Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM1MLD würde sich bei einem direkten Einstieg mit einem Ziel bei 116,00 US-Dollar eine potenzielle Renditechance von 65 Prozent für den Anleger ergeben. Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 2,83 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch einige Prozent unter dem aktuellen Niveau angesetzt werden, dies könnte beispielsweise um 98,00 US-Dollar geschehen. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,28 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte angesichts der hohen Dynamik nur wenige Tage bis Wochen betragen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM1MLD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 - 1,71 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 83,2655 US-Dollar Basiswert: United Airlines Holdings Inc. KO-Schwelle: 83,2655 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 102,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,83 Euro Hebel: 5,1 Kurschance: + 65 Prozent Börse Frankfurt

